El voto de una edil de baja y la abstención de Vox validan en Dolores la expropiación de un suelo copropiedad del alcalde socialista

El voto de una concejala socialista que está de baja y la abstención del concejal de Vox permitió al equipo de gobierno el martes sacar adelante en el pleno del Ayuntamiento de Dolores la aprobación del pago de una expropiación de un suelo por 306.000 euros que es propiedad de la familia del alcalde Joaquín Hernández. El regidor socialista cuenta con una novena parte del total. El solar urbano cuenta con 1.659 metros.

Aritmética

El PSOE de Dolores tiene siete concejales en la Corporación. En ese punto había que descontar a uno: el primer edil no votaba porque tiene interés directo en la resolución. El PP suma cinco concejales y el grupo municipal de Vox tiene con un acta.

Ya hubo un primer intento de sacar adelante este punto la semana pasada. En esa ocasión PP y Vox votaron para que el asunto se quedara sobre la mesa y ganaron porque la concejala Raquel Sirvent, de baja, no acudió al pleno, oficialmente, porque no se le había comunicado la convocatoria.

Sin el voto de la concejala de baja y el rechazo de Vox el punto no hubiera salido adelante ahora.

Informe

Antes de la sesión, la oposición del PP y Vox contaron con un informe técnico del secretario que avalaba la legalidad de que un cargo público de baja laboral pueda ejercer su derecho a voto, lo que habría determinado el cambio de postura de Vox.

El interventor también aclaró otra duda del PP. El Ayuntamiento ha aceptado el justiprecio del Tribunal de Expropiación sin recurrirlo. El funcionario explicó que solo los gastos judiciales por ese pleito suponían el coste de la rebaja en el precio que solicitaba el Ayuntamiento, con el riesgo de que el juzgado diese la razón a la familia y se tuviera que pagar mucho más. De eso hay también un informe.

Carta abierta al alcalde de Dolores del portavoz del PP El portavoz de la oposición del PP, José Manuel Guerrero, señaló que era “deleznable” que un alcalde, "con premeditación y alevosía", se hubiera grabado un video de trece minutos para difundirlo en redes sociales, utilizando el atril del Ayuntamiento y el escudo de Dolores, con el único propósito de “insultar”, “desprestigiar” y “menospreciar” a una persona. Añadió que ese acto no solo reflejaba una falta de ética, sino también un abuso del poder y de los recursos públicos, que deberían servir a todos los ciudadanos y no a los intereses o rencores personales de quien ocupa un cargo. Sin embargo, Guerrero dejó claro que, pese a ello, no iba a dejar de buscar la “verdad”, porque, al final, “quien nada debe, nada teme”. Manifestó que quienes creen en la “justicia”, en la “transparencia” y en la “dignidad” no se callarán frente a la “manipulación” ni a la “difamación” y afirmó que la “verdad” siempre sale a la luz, aunque algunos intenten esconderla tras discursos altisonantes.

El alcalde Joaquín Hernández señala que las críticas del PP solo se basan en un ataque personal. Volvió a recordar que fue un equipo de gobierno del PP en 2002 el que decidió en el Plan General que ese suelo urbano se destinara a equipamiento -su padre también fue alcalde socialista-, con lo que su familia no ha podido hacer nada en la parcela durante todos estos años, costeando los impuestos. "En realidad era una forma de que no pudiéramos hacer nada hasta la expropiación".

Por su parte, el PP cuestionó que el primer edil empleara un vídeo de 13 minutos en redes sociales para arremeter contra el PP empleando los medios oficiales del Ayuntamiento -atril y logo institucional incluido- a lo que Hernández replicó que era su forma de participar en un punto en el que no había podido intervenir dado su interés directo en la resolución.

Garantía

Otra de las cuestiones con polémica de esta decisión municipal es que sobre la finca que expropia el Ayuntamiento, que preside Hernández, figura una carga como embargo preventivo por una deuda que la familia del alcalde tiene contraída con el propio municipio, según figura en el registro de la propiedad. En total son 227.000 euros. Lo que significa que cuando se pague la expropiación se liberará esa carga.

"Si la familia le debía al Ayuntamiento -en concepto de impuestos- y el Ayuntamiento a la familia por la expropiación, hasta que no se expropiase la familia no iba a pagar", señaló el propio alcalde y copropietario del suelo.

"Con esto de la deuda, con ganas de hacer ruido y desviar la atención, el PP fue al fiscal, que llamó al interventor a declarar y archivó la denuncia", recordó. "El PP ha votado en contra porque sabía que Vox se abstenía y sabía que el punto salía adelante", señaló.