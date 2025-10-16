Arranca la I Marcha Hernandiana desde Orihuela a Rincón de Beniscornia

Juan Cano Ballesta -seudónimo literario de Juan Cano Cano-, que nació en Rincón de Beniscornia (Murcia) en marzo de 1932, fue el primer estudioso que defendió una tesis doctoral sobre Miguel Hernandez en la Universidad de Múnich en 1962. Lo hizo en alemán y fue publicada en español al año siguiente por la prestigiosa editorial Gredos. También publicó la antología El hombre y su poesía en la editorial Cátedra en 1974, que se ha convertido en un libro de imprescindible lectura para estudiantes de Bachillerato y de Español.

En su homenaje, se ha organizado la I Marcha Hernandiana desde Orihuela a Rincón de Beniscornia, que se presentará el miércoles a las 10.30 horas en la Casa Museo de Miguel Hernández.

Esta primera marcha discurrirá en todo su trayecto a través de la mota del río, partiendo desde el Rincón Hernandiano el jueves 30 de octubre a partir de las 16.30 horas para llegar a Beniel sobre las 19.30. La segunda etapa se iniciará en Beniel al día siguiente a partir de las 8.30 horas y llegará a Rincón de Beniscornia hacia las 14.15 horas.

La Marcha Hernandiana está organizada por la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Asociación de Vecinos de Rincón de Beniscornia, con la colaboración de otras entidades, instituciones, empresas y asociaciones, como los ayuntamientos de Orihuela, Beniel y Murcia, Protección Civil y Policía Local de las tres localidades, Junta Municipal de Rincón de Beniscornia, Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y Comisaría de Aguas, Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante, Caja Rural Central, Hero, Aceites Manzano, UGT-CARM, Colegio de Fisioterapeutas de Murcia y Colegio de Graduados Sociales de Murcia, Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y las empresas de Beniscornia Miel Los Jerónimos, Envaset, Ópticas Ver Bien y Horticultura Aljufía.

La inscripción gratuita se puede realizar a través de correo electrónico (escribenos@aavvrbeniscornia.org) y en los teléfonos 611 960 853 y 617 180 853.