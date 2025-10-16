El Hospital Vega Baja es pionero en la atención a pacientes críticos y supervivientes de UCI

El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Vega Baja se ha consolidado en los últimos años como un centro pionero en la atención integral a pacientes críticos y supervivientes de UCI, destacando por su liderazgo en la instauración de un programa de prevención, diagnóstico y seguimiento del síndrome post-cuidados intensivos (SPCI).

Este síndrome afecta a un número significativo de pacientes ingresados en UCI y afecta a su calidad de vida a largo plazo. Gracias a estas medidas preventivas y a un seguimiento multidisciplinar, que incluye programas de rehabilitación física y psicológica, su impacto puede reducirse de manera notable.

Este compromiso con los pacientes críticos se ha traducido en relevantes publicaciones científicas a nivel nacional e internacional, que posicionan al Hospital Vega Baja en la vanguardia de la investigación en Medicina Intensiva. Entre las principales aportaciones, destacan el análisis del impacto de la seguridad del paciente en la prevención y tratamiento del síndrome post-cuidados intensivos, proponiendo la integración de estrategias innovadoras como el paquete de medidas ABCDEF y GHIRN.

Además, también destaca un estudio prospectivo sobre la prevalencia y características del SPCI en pacientes y familiares (covid y no-covid), con seguimiento presencial a los tres meses y al año, uno de los trabajos más amplios realizados en España en este campo.

Otra de las aportaciones es la investigación multicéntrica publicada en Scientific Reports, que evidenció una alta prevalencia de SPCI en pacientes con covid sometidos a ventilación mecánica, aportando datos esenciales sobre la esfera física, cognitiva y psicológica.

Es de destacar también la participación del centro en el debate científico internacional mediante una carta en Intensive Care Medicine, donde se defiende la necesidad de consultas post-UCI multidisciplinares, coordinadas por intensivistas, para garantizar la continuidad asistencial.

Abordaje Integral del Síndrome Post-cuidados Intensivos

El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Vega Baja ha liderado el curso "Abordaje Integral del Síndrome Post-cuidados intensivos" de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), contribuyendo con la dirección y la coordinación y autoría de algunos de sus capítulos, en los que han participado profesionales médicos y de enfermería del centro.

Gracias a estos proyectos, el Servicio de Medicina Intensiva se ha consolidado como referente en la creación de programas de prevención y seguimiento post-UCI, garantizando un abordaje integral y multidisciplinar, que incluye la evaluación física, cognitiva, emocional y social de los pacientes y sus familias.

El compromiso del hospital con la innovación y la investigación contribuye a mejorar la calidad de vida de los supervivientes de enfermedad crítica y a reforzar la proyección del Hospital Vega Baja en la comunidad científica internacional.