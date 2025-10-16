Una parcela inundable en Orihuela Costa con 64 viviendas previstas "engulle" las señales de tráfico

Continúa la polémica sobre la modificación puntual del plan parcial del sector Y-1 en Dehesa de Campoamor, con la que se pretende construir el triple, 64 viviendas en vez de las 24 que estaban previstas, a escasos metros de la rambla del río Nacimiento, en una zona sometida a riesgo de inundaciones que ya se vio afectada por la dana de septiembre de 2019, produciéndose un desbordamiento en esa zona.

El desbroce de la parcela puso en pie de guerra a los vecinos a finales de abril. Sólo días después, a principios de mayo, se procedió al vallado del terreno ocupando, según aseguran los vecinos, parte de la vía pública, tal y como denunciaron ante la Policía Local y después en un pleno sin que cinco meses después hayan recibido ninguna respuesta ni solución por parte del Ayuntamiento de Orihuela.

Dos señales de tráfico, una de limitación de velocidad y otra que indica un paso de peatones, se han quedado dentro del terreno, como señales también en este caso de una ocupación que se ve a simple vista en la calle Rosa Montero. Esto, advierten los residentes, impide la visibilidad a los vehículos e incrementa el peligro de los viandantes. También indican que se han cerrado viales, lo que impide el paso de residentes y vecinos.

Señal de tráfico dentro de la parcela vallada / Información

Los vecinos de Orihuela Costa quieren respuestas, así que han registrado una nueva pregunta para el pleno de este mes. En concreto, la asociación vecinal Costa Campoamor se dirige al alcalde del municipio, Pepe Vegara, y no al concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, porque el edil delegó en el regidor esta tramitación al darse la particularidad de que Ruiz trabajó para la promotora de este proyecto como ingeniero civil antes de ser concejal.

Vegara, en julio, contestó que eran solamente actuaciones de "limpieza" y que el solar se había vallado a requerimiento del Ayuntamiento, como exige la normativa y la ordenanza municipal. "Es legítimo que cualquier propietario pueda vallar su parcela, pero no ocupando espacio público ni viales", continúan desde la organización.

Señal de paso de peatones "encerrada" en la parcela / Información

Ocho días después, fue hasta el lugar una cuadrilla de cuatro operarios del Ayuntamiento para retirar las señales de tráfico, que llevan más de 30 años instaladas, "el mismo tiempo que lleva la parcela sin vallar", explican los vecinos. Los propios operarios confirmaron que se estaba ocupando la vía pública y se marcharon sin quitar las señales.

El sector, en rojo, forma parte de la envolvente de peligrosidad por inundación que el PATRICOVA asocia al tramo final del río Nacimiento (en gris) / ASE

Los terrenos, de 1,8 hectáreas, se encuentran dentro de la delimitación de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, afectando a un espacio dentro de la Red Natura 2000 en el que se encuentran diversas especies protegidas. Además, este plan urbanístico está al lado de la zona de peligrosidad 1 de inundaciones del río Nacimiento, el máximo grado que define el Patricova, y en una zona de peligrosidad geomorfológica asociada a los desbordamientos del río Nacimiento, abarcando unos 5.000 metros cuadrados en los que podrían construirse hasta 30 de las 64 viviendas previstas.

Casi un tercio del sector está afectado por la peligrosidad geomorfológica que define el PATRICOVA (color arena) y es colindante con la zona de peligrosidad 1 (en rosado). / ASE

Todo ello llevó a vecinos y ecologistas a posicionarse en contra del proyecto urbanístico. En concreto, Amigos de Sierra Escalona, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y las asociaciones vecinales FAOC, Punta Prima, Playa de la Glea, Altos del Pinar y Campoamor alegaron en contra.

INFORMACIÓN

Lo que temen es que estas nuevas construcciones se anegarían en caso de lluvias torrenciales, impidiendo además el libre paso natural del agua hasta el mar -situado apenas a 600 metros- e inundando también las más de 100 viviendas que hay construidas al otro lado de la calle Rosa Montero. Teniendo en cuenta, advierten, que las danas son cada vez más frecuentes y con mayor virulencia: "En la Comunidad Valenciana se han producido tres en menos de un año, algunas de ellas con daños catastróficos". En este sentido, recuerdan que la dana Alice finalmente no fue demasiado fuerte en la zona, pero la de 2019 inundó ambos lados de la rambla, rozando los 114 adosados del residencial Montemar.

Unidos por la Costa

La propia constructora plantea en la versión definitiva del plan un muro de piedra de medio metro de altura como elemento separador y atenuante en caso de fuerte inundación por desborde del río Nacimiento y aleja las edificaciones 20 metros de la ribera e introduce un vial peatonal paralelo al cauce e integrado en la zona verde.

Con todo, la Concejalía de Urbanismo, en manos de Ruiz, indicaba que la parcela objeto de la modificación figura fuera de la cartografía de riesgos de inundación con periodo de retorno de 500 años. Es decir, "en 500 años no es inundable", apuntaba Ruiz, que añadía que hay informes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que así lo avalan.

Ahora, aún sin la licencia de obras, los vecinos cargan de nuevo para saber qué actuaciones van a tomar por la ocupación de vía pública y el cierre de viales.

Un agente medioambiental y un guarda fluvial de la CHS levantaron acta el mismo día que comenzó el desbroce de la parcela y otra posterior por el vallado, constatando que en las parcelas, en zona de policía de la margen derecha del cauce río Nacimiento, se había realizado el desbroce completo sin la pertinente autorización del organismo de cuenca.

Parcela tras el desbroce y vallado / Información

Con todo, se produjo la limpieza del terreno, pese a que el propio estudio de flora y fauna del plan urbanístico proponía el traslado de los dos ejemplares detectados de la especie protegida jarilla cabeza de gato -según los ecologistas habría más- a una zona verde, en previsión de la construcción de 64 bungalows, según manifestó el propio propietario a los agentes medioambientales de la CHS.

Ni el Ayuntamiento ni la Confederación han aclarado estas cuestiones a preguntas de INFORMACIÓN. Habrá que esperar al pleno del día 30.