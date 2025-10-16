El plan de sostenibilidad turística de Orihuela alcanza un 25,2% de ejecución en un año

Turismo Orihuela sigue avanzando en la implementación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), un proyecto respaldado por la subvención del Ministerio de Industria y Turismo dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. El plan contempla 15 actuaciones estratégicas en el municipio que se articulan en torno a cuatro ejes: transición digital, transición verde, eficiencia energética y competitividad, orientadas a modernizar y consolidar Orihuela como un destino turístico sostenible y competitivo.

El concejal de Turismo, Gonzalo Montoya, ha destacado que cada una de las actuaciones ejecutadas por la concejalía "está transformando Orihuela hacia un modelo más moderno, digital y respetuoso con el entorno", recalcando que esta iniciativa supone un paso esencial hacia un modelo turístico más eficiente y sostenible.

En septiembre del año pasado se pusieron en marcha las primeras acciones municipales destinadas a contratar la redacción de los proyectos. Transcurrido un año desde el inicio, el PSTD de Orihuela cuenta con cinco proyectos en licitación, seis en ejecución y cuatro finalizados. Montoya ha resaltado que en este último año se ha alcanzado un 25,2% de ejecución, lo que demuestra que "estamos avanzando con rigor y constancia en la transformación del destino".

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la creación del itinerario cultural sostenible para mitigar los efectos del cambio climático, la mejora de la eficiencia energética en alumbrado público y espacios turísticos y el desarrollo de un sistema digital de guiado e información turística accesible, que permitirá una experiencia más inclusiva y tecnológica para los visitantes.