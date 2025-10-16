El mercadillo de la N-332 desafía al alcalde de Guardamar y abrirá mientras no decida el juzgado

Los propietarios del popular mercadillo El Fogón junto a la N-332 en Guardamar del Segura han señalado este jueves a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento guardamarenco no puede clausurar ni precintar la actividad, como ya ha hecho en dos ocasiones en las últimas semanas, mientras el juzgado no se pronuncie sobre la adopción de medidas cautelares que han solicitado. Petición que reclama mantener la actividad abierta hasta que los tribunales no decidan sobre el recurso contencioso-administrativo que ha presentado para defenderse del decreto de cierre municipal.

"El mercadillo va a estar abierto todos los domingos mientras ese juzgado no resuelva", remarcan, al margen de los precintos en todos los accesos que reponga la Policía Local por orden del alcalde José Luis Sáez.

D. Pamies

Prisas

Carmen Valenti Marí, que puso en marcha este negocio hace tres décadas, y su hijo Fernando García Valenti, gestionan estos 30.000 metros cuadrados de mercadillo y aseguran que no acaban de entender las "prisas" del alcalde José Luis Sáez a la hora de resolver -ahora- cuando el expediente se abrió en 2012 por la supuesta irregularidad en la instalación. Los dueños insisten en que esa supuesta irregularidad no existe.

Licencias y urbanizable

El restaurante del recinto tiene licencia y también las naves. El suelo sobre el que se monta el mercadillo -a diferencia del que se usa de forma irregular en mayor superficie en otros en puntos de la comarca y el propio término de Guardamar en suelos rústicos e incluso protegidos- es urbanizable por lo que la actividad terciaria es compatible y legalizable.

Y lo más importante, en algo que insisten, han aportado la documentación que el Ayuntamiento les ha reclamado desde que, por motivos que desconocen, el Ayuntamiento remotó el expediente el pasado mes de julio con el decreto de cierre y posterior precinto sin obtener respuesta. Además delegando las competencias en la concejala de Actividades a la hora de firmar los decretos, y no en el alcalde.

La administración local, siempre según su versión, no ha tenido en cuenta después que había registrado la petición de medidas cautelares, algo de lo que dejaron constancia en el Ayuntamiento. "Pese a eso han precintado igualmente". Su asesoría legal interpreta que una petición de medidas cautelares el cierre nunca debería haber sido efectivo hasta que no se resuelvan.

Presiones

Los mismos propietarios añaden que consideran que el alcalde José Luis Sáez podría estar actuando supuestamente bajo presión del agente urbanizador del sector ZO 6 El Oliverón que contempla 2.365 viviendas sobre 580.000 metros cuadrados, además de zonas terciarias junto la N-332. En ese ámbito urbanístico está enclavado también el mercadillo. Se trata de un procedimiento urbanístico que está muy avanzado y que abarca toda la franja situada frente al polígono industrial Santa Ana, pero también amplias zonas de bancales agrícolas y próximas a la pinada del Moncayo y su zona militar, y el que los promotores han realizado una inversión millonaria en la adquisición de suelos en los últimos años.

En este sentido señalan que no rechazan la integración en ese plan, ni que se desarrolle porque es suelo urbanizable desde hace más de dos décadas pero aseguran: "No tenemos ni idea de quiénes son los urbanizadores. No nos han llamado. Y por más que pedimos información en el Ayuntamiento no la dan. Lo único que queremos es saber qué planes tienen y qué quieren hacer con el mercadillo. Porque tienen que tener en cuenta una actividad con más de treinta años de trayectoria, que genera actividad económica y paga impuestos".

También señalan que como alternativa a la situación actual el urbanizador y el Ayuntamiento deberían poner sobre la mesa la posibilidad, perfectamente legal, aseguran, de contar licencia de actividad temporal mientras no arrancan las obras de urbanización. "Pero no tenemos ninguna información. La hemos pedido al Ayuntamiento y a la urbanizadora y no responden", insisten.

En amarillo ámbito del plan urbanistico que afecta al mercadillo, situado junto campo de fútbol. En azul el polígono industrial Santa Ana al que dobla en superficie / Generalitat/AHSA

Actividad económica

La familia García Valenti señala que tiene su casa y su vida en este recinto y que muchos comerciantes dependen de los ingresos dominicales para salir adelante. Además, cuentan con más de una quincena de empleados entre el personal exterior que ordena el tráfico para el aparcamiento y los camareros y personal de hostelería de las dos cafeterías restaurantes.

El mercadillo es uno de los más populares de la provincia. Además de productos tradicionales como frutas y verduras es especialmente apreciado por su oferta de coleccionismo de todo tipo de objetivos, productos de segunda mano, y antigüedades, en una vertiente más similar a la de un rastro, que atrae a público, "en ocasiones desde muy lejos", señalan sus promotores, todos los domingos por la mañana.También genera en domingo mucha actividad entre la hostelería local con visitantes que se quedan a comer en el municipio tras el cierre a mediodía.

El equipo de gobierno

El alcalde José Luis Sáez, por su parte, ya indicó que la Policía Local va a proceder a precintar las veces que sean necesarias y a remitir un atestado al juzgado cada vez que se reabra el mercadillo los domingos infringiendo la orden de clausura. Sí matizó el regidor que en ningún caso va a ordenar a la Policía Local el cierre por la fuerza del negocio. "No queremos que se pueda dar una situación de tensión y conflicto", aclaró, pese a que un Ayuntamiento puede reclamar el auxilio judicial para hacer cumplir una orden de clausura.

El alcalde insiste en que se le ha dado oporturnidad a la propiedad para completar el expediente de legalización, sin que la documentación que presentaron fuera suficiente, y mantiene que el recinto carece de licencia para la actividad que desarrolla.