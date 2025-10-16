Redován consigue la tasa de paro más baja desde el 2007

Redován lleva varios años encadenando bajadas de paro al mismo tiempo que incrementa su población. Los últimos datos, de agosto, muestran que la tasa de desempleo se sitúa en el 14,5%, lo que supone que es la más baja desde 2007, donde se situaba en el 10,26%.

Estos datos en materia de empleo y en el padrón municipal son "muy positivos", ha expresado la alcaldesa del municipio, Nely Ruiz, que ha añadido que "nuestro objetivo es mejorar cada día la vida de las personas que deciden vivir aquí y que puedan construir su futuro".

La regidora ha valorado de forma muy positiva esta evolución: "La mejora continua del paro, al mismo tiempo que aumentamos de población es fruto de que este es un pueblo tranquilo, con servicios de calidad y a pocos kilómetros de grandes ciudades como Orihuela, Elche o Murcia". Las últimas cifras de población indican que el municipio cuenta con 8.286 personas empadronadas, y el número de parados se sitúa en 552.

Aunque los datos son positivos, "tenemos por delante un trabajo importante para poner en marcha y consolidar muchos proyectos", ha añadido. La primera edil se ha referido a las actuaciones en el polígono industrial, donde hay empresas de referencia y en la que trabajan muchos vecinos de la localidad, así como otros proyectos que repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos como son el nuevo pabellón deportivo, actualmente en construcción, las obras hidráulicas y mejoras en parques infantiles, entre otros.

Asimismo, Ruiz ha asegurado que "aunque los datos son positivos, este equipo de gobierno quiere seguir en la tarea de mejorar día a día los servicios y que Redován siga siendo una referencia en muchos ámbitos".