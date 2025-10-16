Sanidad deja a la mitad la vigilancia en el Hospital de Torrevieja en horario nocturno

La gerencia del Hospital Universitario de Torrevieja ha decidido reducir el número de vigilantes de seguridad en el centro sanitario ante la necesidad de cubrir con los mismos recursos este servicio el nuevo Punto de Atención Continuada (PAC) para atender urgencias fuera del horario ordinario en el Centro de Salud del Acequión desde el pasado mes de agosto.

Dos en vez de cuatro

Durante el día serán tres agentes en vez de los cuatro actuales. Y desde las 22:00 hasta las 07:00 del día siguiente solo dos. La decisión se ha adoptado porque con el mismo presupuesto para el contrato de seguridad -y el mismo número de vigilantes asignados por ese gasto- el departamento debe asumir la vigilancia de la prolongación del horario del centro de salud del Acequión, que no figura en el contrato vigente.

Puerta de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja / TONY SEVILLA

24 horas

La petición de vigilancia en ese centro de salud, que atiende a cientos de usuarios a diario, es antigua. Pero ya no se ha podido eludir en el momento que las instalaciones tienen el mismo horario que el centro de salud de La Loma, también PAC: 24 horas.

Los vigilantes del Hospital Universitario, además de llevar a cabo tareas de vigilancia deben realizar tareas de recogida de pertenencias, control y visionado de cámaras, control de accesos, servicio de Urgencias, incidentes y altercados de familiares en planta de hospitalización. Los dos que quedarán en horario nocturno para un centro con 279 camas son insuficientes, según fuentes sanitarias, para llevar a cabo debidamente las medidas de extinción de un incendio o evacuación.

Reorganización

La gerencia del Hospital Universitario de Torrevieja, señaló a INFORMACIÓN este jueves que mientras se tramita la renovación del contrato de seguridad, prevista para marzo de 2026, "se ha reorganizado temporalmente la distribución del personal con el objetivo de garantizar la cobertura en todos los puntos asistenciales".

A partir de esta reorganización, el servicio de seguridad contará ·con tres profesionales asignados al hospital y uno al nuevo punto de atención continuada en El Acequión·, asegurando así una "atención continua, segura y adaptada a las necesidades actuales de ambos espacios".

"Esta medida es transitoria y responde al compromiso de mantener la seguridad y el acompañamiento en todos los entornos sanitarios, incluso durante los procesos administrativos de renovación contractual", según las mismas fuentes, que sugieren que el nuevo contrato exigirá un mayor montante para asegurar más horas de vigilancia en ambos en Hospital de Torrevieja, La Loma, y ahora, El Acequión.

Incidencias de Seguridad - Hospital Torrevieja 2024 Incidencias de Seguridad Atendidas – Hospital Universitario de Torrevieja (2024)

Servicios

El servicio de seguridad privada contratado por la Conselleria de Sanidad para el Hospital Universitario de Torrevieja tuvo que intervenir una media de 1,6 veces diarias en 2024 para atajar situaciones de riesgo en el centro sanitario. Las más destacadas son aquellas en las que fueron los propios pacientes los que alteraron el orden, según los datos de la Conselleria de Sanidad. En total los efectivos de la empresa de seguridad tuvieron que acudir de forma urgente en 327 ocasiones para evitar que la cosa fuera a mayores durante el pasado ejercicio, lo que supone prácticamente una intervención diaria en este sentido. Además, tuvieron que asistir en otras 17 ocasiones para atajar un comportamiento similar por parte de familiares de los enfermos.