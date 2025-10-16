Fin de semana cultural en Torrevieja con la compañía de danza de Nacho Duato, música contemporánea y la UMT

El Teatro Municipal de Torrevieja inicia este fin de semana una programación cultural diversa que comenzará el viernes 17 de octubre con la presentación de la Compañía de Danza Nacho Duato. Formada por jóvenes bailarines de distintas nacionalidades, la compañía tiene como propósito preservar y difundir el legado coreográfico del bailarín y coreógrafo español, figura clave en la danza contemporánea internacional. El espectáculo, que reúne piezas caracterizadas por su lirismo y musicalidad, se ofrecerá a las 20:30 horas. Las entradas ya están agotadas.

Ludovico Musical

Al día siguiente, sábado 18 a las 20:00 horas, el mismo escenario acogerá Ludovico Musical Experience, un espectáculo interpretado por el pianista Borja Niso considerado el principal tributo a Ludovico Einaudi en España. La propuesta combina piano en vivo, danza, voz, actuación y proyecciones sincronizadas en un formato teatralizado de 120 minutos.

En escena interactúan tres personajes simbólicos —el alma (Cristina Gatell), el espíritu (María Montes) y la voz interior (Beatriz Villar)— que representan distintas dimensiones de la psique del artista.

El programa incluye 18 obras seleccionadas entre la producción de Einaudi y composiciones propias de Niso, distribuidas en tres bloques. El espectáculo está recomendado para mayores de 5 o 6 años. Las entradas siguen disponibles en la taquilla del teatro y en la página web www.culturatorrevieja.com .

Cartel anunciador del espectáculo de Borja Niso / INFORMACIÓN

Unión Musical Torrevejense

El domingo 19, a las 12:00 horas, la Unión Musical Torrevejense (UMT) cerrará la programación con su tradicional concierto Vientos de Otoño.

La agrupación interpretará un repertorio de música original para orquesta de vientos, con obras de compositores como Jan van der Roost, Philip Sparke y Eric Whitacre.

Como parte del concierto, el percusionista torrevejense Marcos Sánchez Paredes actuará como solista en el Concertino for Marimba and Winds del compositor estadounidense Alfred Reed. Las entradas para este espectáculo también están disponibles en taquilla y en la web municipal de cultura.

Cartel anunciador del concierto de la Unión Musical Torrevejense / INFORMACIÓN

Los Viernes del Palacio

Además, este viernes arranca una nueva edición del popular de Jazz “Los Viernes del Palacio”, a tener lugar en el Palacio de la Música a las 21:00 horas. Una programación formada por artistas nacionales e internacionales y variados estilos, desde el jazz contemporáneo al clásico y el swing.

Cartel anunciador de una nueva edición del ciclo los Viernes del Palacio en Torrevieja / INFORMACIÓN

PROGRAMACIÓN:

-17 de octubre: Carole Aston Quintet

-7 de noviembre: Damian Drac Denyer & Danny Moss Jr. Jazz Quartet

-14 noviembre : “Le Jazz Hot” Homenaje a Django Reinhardt

-21 noviembre : Filip Vernet & Enrique Simón Quartet

-28 noviembre: Racalmulto.