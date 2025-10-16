El TSJ da la razón al PSOE de Torrevieja y anula la decisión de Dolón de prohibir el acceso a un expediente municipal

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) vulneró el derecho al acceso a la información y a la participación política al denegar la entrega de un expediente municipal a la concejala Carolina Ponce (PSOE).

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha validado la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Elche que estimó el recurso presentado por Ponce contra la decisión por decreto del alcalde de negar acceso a un expediente municipal. En concreto el que investiga una denuncia interna de funcionarios del área de Servicios Sociales contra una asesora designada por el alcalde y destinada a esa área municipal.

La asesora supuestamente se hizo pasar por trabajadora social suplantando la identidad de personal de ese área, con injerencias en el trabajo de funcionarios sin el conocimiento de los afectados.

Los servicios jurídicos municipales recurrieron esa sentencia y el TSJCV lo ha desestimado, validando la sentencia en primera instancia. Se trata de una sentencia de carácter administrativo -no penal-.

Eduardo Dolón, en el área de Alcaldía del Ayuntamiento de Torrevieja / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Vulneración de derechos fundamentales

El juzgado estimaba el recurso por considerar que el Ayuntamiento, presidido por Dolón, con su rechazo a darle acceso al expediente, lesionó el derecho fundamental de la concejala a la información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española de participación política, estrechamente ligado al derecho de los miembros de las corporaciones locales a obtener información necesaria para el desempeño de sus cargos. La Fiscalía respaldó la petición de la concejala socialista. Y en términos similares se expresa ahora el TSJCV.

El primer edil y el concejal de Servicios Sociales, Óscar Urtasun, alegaron públicamente para negar la información que el expediente recoge datos de menores, cuando la legislación ampara a los cargos públicos a conocer esos datos en su función de participación política mientras no trasciendan a terceros.

Además de añadir que actuaban en función de que el tutor de los menores, la Conselleria de Servicios Sociales era la que negaba esos datos. Sin embargo, en el procedimiento ante el TSJCV la administración autonómica fue interpelada para que fijara su posición. Ni la Conselleria ni la Abogacía de la Generalitat se pronunciaron para respaldar el recurso municipal.

Ponce explicó en su declaración en el juzgado que ya aclaró en su primera petición al equipo de gobierno, antes de recibir la negativa de Urtasun y de Dolón, que no era necesario conocer los datos del menor -aunque tuviera derecho igualmente a obtenerlos sin difundirlos-. En la segunda solicitud acotó la petición haciendo hincapié en que no necesitaba esos datos y que se podían censurar.

Ponce exponía que consideraba que el motivo de no facilitar el acceso no era la protección de datos del menor, "sino encubrir irregularidades relacionadas" con el cargo de confianza designado por el primer edil destinado a reforzar el área de Servicios Sociales.

Nulidad del decreto

La sentencia en primera instancia, dictada en abril pasado, y su ratificación en el TSJCV notificada hace un par de días, acuerda la nulidad de pleno derecho del decreto firmado por el alcalde el día 25 de noviembre de 2024 en el que se bloqueaba ese acceso y se reconoce a la concejala el derecho de acceder al documento requerido "previa censura o anonimización en cuanto al contenido que dicho documento" pudiera tener en relación con datos relativos a personas menores de edad.

El concejal del área, Óscar Urtasun, ha señalado públicamente en varias ocasiones que el Ayuntamiento ha investigado de forma interna la denuncia sin que la denunciante, supuestamente, se haya ratificado después. También ha sostenido que su negativa a facilitar el documento se fundamentaba en el criterio de la Generalitat, que la Administración autonómica no ha sostenido en el TSJCV.

Carolina Ponce, concejal del PSOE del Ayuntamiento de Torrevieja / Tony Sevilla

Motivos

Desde que se conocieron los hechos no ha llegado a trascender el motivo por el que supuestamente la asesora, que sigue en el área de Servicios Sociales, suplantaba la identidad e intervenía supuestamente en el trabajo de otros funcionarios. El PSOE ha obtenido parte del expediente después de la primera sentencia. La mayor parte de las entrevistas realizadas después de que se conociera públicamente la irregularidad denunciada por las funcionarias se centran en averiguar quién dio cuenta a la opinión pública de esas irregularidades y no en investigar qué hacía la persona contratada directamente por el alcalde como personal de confianza interviniendo supuestamente en casos de servicios sociales en nombre de funcionarios del área.