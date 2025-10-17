El Ayuntamiento arregla una acera en Orihuela Costa donde tres días antes volcó una silla de ruedas

Solo tres días después de que un vecino con una silla de ruedas tuviera un accidente mientras iba por una acera con una pendiente muy pronunciada y en mal estado en Orihuela Costa, el Ayuntamiento ha comenzado a enmendar el "obstáculo".

En concreto, una persona que circulaba con una silla de ruedas a motor volcó al bajar la pendiente que había en la acera para acceder al paso de peatones. Los hechos se produjeron a las 12.48 horas del martes en la calle Polígono R-2 Los Pinos, en su confluencia con la calle Pino Piñonero, cerca de la entrada al colegio Playas de Orihuela.

La silla dio la vuelta completamente, cayendo sobre el usuario, que sufrió una brecha en la cabeza, de la que manaba abundante sangre.

Una testigo llamó al 112. Según asegura, después de esperar durante 40 minutos y no acudir nadie, contactó con la Policía Local, que acudió a su requerimiento. Casi a la vez que los agentes, llegó finalmente la ambulancia, que trasladó al herido al Hospital de Torrevieja.

Punto en el que se produjo el accidente / Unidos por la Costa

Tras lo sucedido, la asociación vecinal Unidos por la Costa hizo un llamamiento el miércoles a la Concejalía de Costa, que dirige Manuel Mestre, para que los operarios municipales revisen el punto en el que había ocurrido el accidente y comprobarán si, de acuerdo con la normativa vigente, debía llevarse a cabo alguna actuación para evitar que pudieran producirse casos similares, recordando que es una zona habitual de paso, incluyendo a muchos niños y carritos de bebé, por su cercanía al colegio.

Con todo, fuentes municipales desvinculan los dos hechos, señalando que esta actuación la está llevando a cabo la empresa que se está encargando desde hace un mes de arreglar aceras y mejorar la accesibilidad no solo en este punto, sino en todo el litoral.

La organización vecinal también recomendaba al accidentado que contactara con un abogado para evaluar si el accidente había sido debido al estado de la acera, con una rampa demasiado pronunciada, y en su caso que demandara al Ayuntamiento por los daños sufridos.

A su vez, hacía hincapié en que la ordenanza municipal de movilidad establece que se consideran viandantes o peatones todas las personas que se desplazan a pie por el viario y los espacios públicos urbanos, así como las personas con movilidad reducida que utilizan vehículos de ruedas, eléctricos o no, acomodando su marcha a la de las personas que se desplazan a pie y en todo caso a una velocidad nunca superior a los 5 kilómetros por hora.

Por su parte, la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, describe las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.