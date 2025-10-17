El Ayuntamiento de Torrevieja eleva su presupuesto un 11 % en 2026 hasta los 188 millones

El equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Torrevieja gestionará durante el año 2026 un presupuesto de 188,1 millones de euros. Lo que supone un incremento de un 11 % con respecto al actual ejercicio de 2025. El anteproyecto de las cuentas municipales se aprobará en junta de gobierno en los próximos días para poder tratarse en pleno antes de final de mes, y sacar adelante su aprobación inicial, que se someterá a un periodo de alegaciones. Con lo que las cuentas estarían validadas para entrar en vigor en plazo el 1 de enero.

El concejal de Hacienda, Domingo Paredes, señaló que pese a ese incremento se trata de unas cuentas municipales continuistas, para cubrir las inversiones, gasto corriente, de personal y subvenciones, ya comprometidas en los últimos años. Y remarcó que cumple la regla de gasto y las previsiones del Plan Económico Financiero que ha tenido que asumir el Consistorio este año.

Para el regidor este presupuesto de 2026 consolida la "senda de estabilidad y crecimiento" que "iniciamos en 2024 y 2025, garantizando todos los servicios municipales y cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, cumpliendo al 100% las previsiones del Plan Económico Financiero, al que están sometidas las cuentas municipales, y cuya mayor incidencia en la ejecución presupuestaria, es el refuerzo de la fiscalización del gasto en inversiones, sin limitarla.

Domingo Paredes, concejal de Hacienda y Contratación, durante una intervención en el pleno / Áxel Álvarez

Sólido

A juicio de Paredes, estas cuentas reflejan un modelo económico "sólido, que mira al futuro y pone los recursos del Ayuntamiento al servicio de la ciudad y de los torrevejense". Entre las grandes cifras que han trascendido del documento del anteproyecto está el gasto personal que será de 44,5 millones de euros con un aumento del 3,5 % -el Ayuntamiento cuenta con una partida de unos 800 funcionarios, laborales y eventuales-.

Además, la partida de gasto corriente será de 83,5 millones de euros con una subida del 5,5 %. En este capítulo se compromete el gasto de todos los servicios públicos esenciales necesarios para el funcionamiento diario del municipio: recogida de residuos y limpieza (25 millones anuales), conservación de parques y jardines, transporte urbano, limpieza de edificios municipales, mantenimiento de viales o el pago de energía eléctrica, reparación de ese alumbrado o vigilancia de playas. También se cubre la prestación de servicios no preferentes como el de la programación cultural de Cultura Torrevieja -dos millones de euros anuales- o monitores deportivos.

Subvenciones e inversiones

Además está prevista una partida de 10,6 millones de euros para el capítulo de subvenciones, con un aumento del 5 %. El capítulo de inversiones, que no se dará conocer hasta que se lleve a cabo una exposición detallada del documento, será aproximadamente de 40 millones de euros. Para sufragar esta partida el Ayuntamiento tiene comprometida una operación de crédito de 30 millones de euros que espera completar para este uso de inversiones y otros con la inyección de 17 millones de euros de la venta de su patrimonio de vivienda protegida en el Plan Vive, como avanzó INFORMACIÓN.

Transferencias del Estado

Aunque son solo una estimación porque siempre se suelen fijar a un año pasado el cálculo de las transferencias que el municipio recibe del Gobierno de España se sitúa en los tres últimos años en torno a los 23 millones de euros, en función de la población y la recaudación de impuestos en el municipio.

Propuestas Favorables – Presupuestos Participativos Torrevieja 2025-2026 Propuestas Favorables (ordenadas por presupuesto) Torrevieja se ilumina: parques familiares y espectáculos de luz y agua 1.000.000 € Alumbrado público 500.000 € Torrevieja, ciudad neuroprotegida 100.000 € Instalación de pipicanes autolimpiables 100.000 € Aumento del arbolado en zonas verdes y urbanas 100.000 € Vía Verde de la Costa: de Cabo Cervera a la Playa de los Locos 100.000 € Rehabilitación antigua biblioteca y refugios antiaéreos 50.000 € Pozo Dulce: rescatando el patrimonio para un futuro sostenible 50.000 €

Presupuestos participativos

Por otra parte, el equipo de gobierno del Partido Popular ha dado a conocer la resolución pública de los proyectos que los técnicos consideran viables para desplegar los presupuestos participativos. Estos supondrán un desembolso del 5 % del presupuesto de inversiones. Como mínimo una partida de dos millones de euros.

En esta ocasión el área de Participación Ciudadana, dirigida por María Gertrudis Páez, se ha puesto las pilas para que no vuelva a ocurrir como en el actual ejercicio presupuestario, en el que no se aprobaron proyectos de presupuestos participativos precisamente por falta de participación. Esta vez sí, cada una de las propuestas ha obtenido el respaldo suficiente, según recoge el reglamento que regula estos presupuestos.

Alumbrado

Han sido ocho las propuestas que van a salir adelante. Cada una con su presupuesto estimado. Son la mejora de alumbrado público por 500.000 euros en Las Torretas. Algo que reclaman los vecinos de la zona y ha sido aceptada por los técnicos como compatible pese a que entre los proyectos municipales figura esta mejora desde hace años.

Otra de las iniciativas es "Torrevieja ciudad neuroprotegida", para crear espacios, programas y comunidad para prevenir las demencias y "cuidar a nuestros mayores", valorado en 100.000 euros.

Más presupuesto

La "estrella" de los presupuestos participativos es "Torrevieja se ilumina: parques familiares y espectáculos de luz y de agua con música" con una previsión de gasto de un millón de euros -esta es la propuesta más elaborada, a la que se dota de mayor presupuesto y una de las más respaldadas-. La descripción de la iniciativa se justifica por sus posibilidades de atracción turística, algo que habría firmado el propio equipo de gobierno.

"Se plantea un proyecto escalable por fases, comenzando por puntos estratégicos como el Parque de las Naciones, la Plaza de la Constitución y el Paseo Marítimo, para posteriormente extenderlo a nuevos parques y barrios", dice la propuesta, que emplea un lenguaje bastante técnico .

Pipicanes

Además, figura la instalación de pipicanes autolimpiables para perros en la vía pública -en concreto en las esquinas-, en una inversión que se estima en 100.000 euros.

Quizá las dos propuestas más llamativas -desde el punto de vista de la participación ciudadana no teledirigida- sean la iniciativa de rehabilitación de la antigua biblioteca Carmen Jalón, los refugios antiaéreos de la plaza de la Constitución y la rehabilitación patrimonial del pozo dulce.

Son, sin embargo, las que menor dotación presupuestaria recibirían con solo 50.000 euros. Una partida totalmente insuficiente para llevar a cabo ambos proyectos. También se acepta la ejecución de una vía verde que una Cabo Cervera con la Playa de Los Locos.

El visto bueno favorable de los técnicos a esta iniciativa, frente a otras rechazadas, es llamativo tanto por lo ajustado presupuesto de 100.000 euros, solo va a dar en 2026 para redactar el proyecto, como la viabilidad de la misma, puesto que requiere la autorización de Costas, al ocupar suelo de servidumbre de protección y de paso, aunque discurra paralela a la avenida de Alfredo Nobel.

Por último, se acepta una propuesta genérica de "aumento de arbolado en zonas verdes y urbanas" de Torrevieja. Pese a obtener, con diferencia, uno de los mayores respaldos, y reflejar una preocupación creciente -y real frente a otros proyectos- entre los vecinos del casco urbano, solo se estima un gasto de 100.000 euros.

Rechazos

Además, se han rechazado otras siete propuestas que también habían pasado el filtro del número de apoyos y que se descartan porque en su mayoría se trata de iniciativas que forman parte de las competencias de otras administraciones, no de la municipal.

Por ejemplo la propuesta para poner en marcha un programa de acompañamiento a personas solas, la recuperación de la línea ferroviaria, que dejó de prestar servicios de viajeros en los años 70, la creación de una red de islas de compostaje comunitario -el Ayuntamiento asegura que es algo que está haciendo aunque no en las calles, solo en algún colegio de forma experimental-,