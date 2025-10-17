Orihuela pierde 27 profesores de refuerzo este curso

Orihuela sufre este curso escolar un recorte por parte de la Generalitat tanto en infraestructuras escolares, como en profesorado y programas formativos, según han manifestado este viernes en la capital de la Vega Baja el diputado de las comarcas de Alicante y portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Valencianas, Gerard Fullana, y el portavoz de Cambiemos, Quique Montero, que se han reunido con comunidades educativas de varios centros públicos.

Así, han señalado que la educación pública oriolana está sumida en "un abandono absoluto". Colegios saturados, falta de profesorado, transporte escolar insuficiente, patios deteriorados e instalaciones que en muchos casos no reúnen las condiciones mínimas para el aprendizaje es el panorama que ha descrito Montero, destacando que "el sistema educativo está al límite por la dejadez del PP local y autonómico".

En cuanto al profesorado de refuerzo en Orihuela, del curso pasado a este se ha pasado de 44 docentes con este perfil en escuelas e institutos públicos a 17. En concreto, en los colegios el recorte ha sido del 53%, pasando de 28 a 13 maestros, y en los institutos se llega al 75%, pasando de 16 docentes repartidos en varios IES a solo cuatro.

Asimismo, a dos centros (IES Playa Flamenca y el CEIP Playas de Orihuela) y a la Escuela de Adultos, que contaban con auxiliar de conversación en inglés el curso pasado, se los han denegado.

Enrique Montero, Gerard Fullana y Leticia Pertegal / Información

Programas formativos

Después de un mes desde que se haya iniciado el curso, tampoco se han iniciado los programas de formación de cualificación básica en el municipio. "Esto no había pasado nunca, y es una falta de responsabilidad absoluta porque se priva de la oportunidad de formarse a jóvenes que necesitan una segunda oportunidad formativa, favorecer que continúen con una FP y estén cualificados para el mercado laboral", ha subrayado Fullana.

Estos programas los organizan entidades sin ánimo de lucro, con las ayudas que convoca la Dirección General de FP de la Conselleria de Educación, pero este curso aún no se han convocado estas subvenciones.

El curso pasado había activos tres programas de estas características: uno ordinario de servicios auxiliares de estética y dos para alumnos con necesidades educativas especiales, el de actividades auxiliares en agricultura y el de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. En total, casi 140.000 euros.

Barracones crónicos

Asimismo, han exigido que se planifiquen y ejecuten las obras necesarias en el IES Las Espeñetas y el IES Playa Flamenca, el CEE Antonio Sequeros y los colegios Fernando Loaces, Los Dolses, Playas de Orihuela, Virgen de la Puerta y el Número 20.

El CEIP Virgen de la Puerta continúa esperando su reforma integral. "Tanto Ayuntamiento como conselleria la mantienen bloqueada, porque el PP tuvo más de dos años paralizada la obra por Edificant, luego dicen que la hará directamente la conselleria, presupuestan 250.000 euros, cantidad totalmente insuficiente, y hoy la ejecución está al 0%", ha incidido Fullana.

Más de seis años lleva esperando Los Dolses su ampliación, mientras "la situación en la Costa se acerca, una vez más, al colapso", ha añadido Montero, que ha indicado que el Número 20 está prácticamente lleno. "Este centro, que debía ser la solución a la masificación del resto, es una escuela hecha íntegramente de barracones crónicos; o sea, sin ningún proyecto para que se construya una escuela de ladrillo", ha agregado el edil.

Compromís y Cambiemos estiman que son necesarios al menos 60 millones de euros para la construcción de centros nuevos por el colapso de alumnado y la adecuación de escuelas e institutos de Orihuela desde el punto de vista climático.

En este sentido, han incidido en los problemas que se están intensificando en los centros educativos con respecto a las temperaturas y los episodios meteorológicos de fuertes lluvias como consecuencia del cambio climático.

Así, han avanzado que están preparando una campaña para exigir la necesidad de un plan de choque específico, "una propuesta que implicará a la Diputación de Alicante para climatizar las aulas y ayudar a los ayuntamientos a afrontar los gastos de mantenimiento", han concluido.