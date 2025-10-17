El PP reclama al PSOE de la Vega Baja que aclare el futuro del alcalde de Benferri tras su condena en firme por acoso laboral a un funcionario

La diputada autonómica y coordinadora comarcal del PP de la Vega Baja, María Gómez, ha pedido este viernes al PSOE de la comarca que aclare el futuro del alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo, tras la ratificación de la sentencia que le condena en firme por acoso a un funcionario municipal.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como avanzó INFORMACIÓN, ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el alcalde socialista y ha confirmado de manera firme su condena a cuatro meses de cárcel y pago de multa de más de 40.000 euros por un delito de acoso laboral contra el secretario-interventor del Ayuntamiento.

Alcalde condenado

“¿Qué va a hacer el PSOE comarcal? ¿Va a mantener a un alcalde condenado? El PSOE de la Vega Baja tiene que aclarar el futuro de Luis Vicente Mateo, ya que a día de hoy no conocemos qué va a pasar con él, aunque confiamos en que dimita cuanto antes para cumplir sentencia”, ha dicho Gómez este viernes.

Según ha explicado la coordinadora comarcal “Luis Vicente Mateo también ha sido condenado a la pena de inhabilitación para sufragio pasivo, lo que implica -según la interpretación de los populares- la pérdida automática de la condición de cargo elegido y, por tanto, la imposibilidad de continuar con el cargo público, por lo que esperamos que su renuncia se lleve a cabo cuanto antes”.

Intepretación de la pena Fuentes jurídicas consultadas por INFORMACIÓN hacen otra lectura de la pena. Que no supondría la inhabilitación inmediata para ejercer como alcalde del primer edil bencerrejo. Supone que durante el periodo de condena de cuatro meses de cárcel, Luis Vicente Mateo, que preside el municipio de 2.200 habitantes desde 1999, no puede ser elegido como cargo público. Como es lo habitual en estos casos, con una pena menor de dos años de cárcel y sin antecedentes por el mismo delito, el primer edil podrá pedir su suspensión. Esa suspensión se da por un periodo de dos años. Cuando se agota se liquida la pena. Y ahí se complica la interpretación. Porque la pena de inhabilitación sin entrar en prisión, también quedaría suspendida pero estaría vigente hasta agotar ese periodo de suspensión lo que complicaría presentarse a las elecciones municipales de 2027.

Por su parte el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benferri, José Manuel Guillén, ha señalado que “desde el Partido Popular de Benferri esperamos que el alcalde abandone su cargo de manera inmediata para ejecutar la sentencia. Es todo lo que pedimos. Que se cumpla la sentencia”.

El portavoz popular ha apostillado que el alcalde “debe de dar explicaciones públicas al pueblo de Benferri” y ha anunciado que así lo solicitará en el próximo pleno municipal.