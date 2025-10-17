SOS para acabar con la descoordinación del 112 en la zona limítrofe de Orihuela y Beniel con resultado de muerte

Ciudadanos lleva al pleno de este mes en Orihuela una moción para exigir una mejor coordinación de los servicios sanitarios de emergencias entre la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, a raíz de la muerte de Antonio Morales, un bombero jubilado de 73 años que a principios de septiembre tuvo un accidente cuando hacía ciclismo por la vereda del Reino -o del Rollo-, que separa ambas comunidades con un trágico desenlace para este vecino de la localidad murciana de Puente Tocinos.

El accidente se produjo por la caída de la bicicleta de Antonio, estrellándose contra un poste de hormigón de cableado eléctrico situado en el lateral de la vía por la que circulaba, entre los municipios de Beniel y Orihuela, al pasar sobre un bache en el asfalto que le hizo perder el equilibrio.

Para la agrupación, igual que para la familia del fallecido, "el retraso en la asistencia es, indudablemente, un factor fundamental en el fallecimiento de Antonio", un caso en el que "tristemente la coordinación eficaz ha sido totalmente inexistente".

Por ello, la moción insta al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, como órgano competente en materia de coordinación de los servicios de emergencias autonómicos, y en concreto del sistema de aviso telefónico 112, a implementar junto a las comunidades las medidas logísticas y técnicas necesarias que impidan y corrijan descoordinaciones evidentes como las acaecidas en la zona limítrofe entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

También exige a las autonomías de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana la elaboración y adopción por ambas conjuntamente de un convenio de colaboración, de acuerdo con la ley por la que se autoriza el convenio de colaboración entre comunidades en materia de protección civil y gestión de emergencias, de manera específica cuando menos a la cobertura y aplicación del servicio telefónico 112.

Las llamadas al 112 se cursan de manera automática al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), en el caso de la Región de Murcia, o al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), en el caso de la Comunidad Valenciana, según la conexión con la antena geográfica que determine la ubicación geográfica de quien realiza la llamada.

Aquel día, argumenta la moción, se hizo evidente "la ineficiencia del servicio de emergencias tanto de la Región de Murcia como de la Comunidad Valenciana, ante la imposibilidad de las operadoras de ser conscientes realmente de la gravedad del aviso, y lo que es más grave de localizar y movilizar los recursos de emergencias y atención sanitaria más cercanos al lugar en el que se debía prestar".

A solo 2,7 kilómetros

Los hijos de Antonio, posteriormente, han comprobado de manera personal que la atención que su padre podía haber recibido desde la Región de Murcia, desde el centro de salud de Beniel, estaba a 4 minutos y 9 segundos de distancia (2,7 kilómetros), en un trazado prácticamente en línea recta, con una sola curva y dos rotondas en el camino.

Sin embargo, la derivación de la llamada al CICU valenciano movilizó una ambulancia de Orihuela, que tardó 47 minutos en llegar hasta Antonio y se llegó a perder por el camino, teniendo que ser guiada hasta el lugar del accidente por la Policía Local de Orihuela.

"Resulta sorprendente, así como indignante, que se haya perdido una vida humana en un accidente por la falta de operatividad y efectividad de los servicios públicos de emergencias, por no poderse ubicar correctamente la localización de la emergencia, pese a las advertencias expresas que constan de la persona que llamó al 112 de estar más cerca de Beniel que de Orihuela, en una absurda coordinación, que es realmente una descoordinación", explica José Aix, portavoz de la formación naranja.

Es más, el grupo municipal no ha localizado la existencia de un convenio o protocolo de colaboración y coordinación para la atención eficaz de emergencias en zonas limítrofes de ambas comunidades, algo que, por ejemplo, sí existe en otras autonomías colindantes.