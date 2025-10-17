Torrevieja tiene una beca para sus deportistas locales: quién la puede pedir y plazos para solicitarla

Los deportistas de Torrevieja podrán optar a una beca convocada por el ayuntamiento que busca premiar a aquellos que han obtenido “resultados destacados en campeonatos oficiales”. De esta forma, el consistorio busca fomentar la dedicación que exige el deporte de competición y que los atletas sigan en los clubes de la localidad.

El presupuesto de estas becas es de 65.000 euros y está destinada a cubrir la temporada 2024/2025 o la anualidad de 2025. El plazo de presentación de las solicitudes es del 17 al 30 de octubre, una vez que ya se ha publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

¿Quién puede solicitar las becas para deportistas en Torrevieja?

Podrán solicitar estas becas los deportistas no profesionales que demuestren una proyección de futuro en el deporte de rendimiento y cumplan con los siguientes requisitos principales:

Deportistas de las categorías infantil, cadete, juvenil, júnior y sénior, con una edad inferior a 35 años inclusive (nacidos en 1990 y posteriores). El límite de edad no se aplicará a deportistas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 % ni a aquellos que, habiendo superado la edad, acrediten resultados específicos en competiciones nacionales o internacionales de deportes olímpicos.

Los solicitantes deberán estar empadronados en Torrevieja o tener un vínculo con entidades deportivas de la ciudad durante la temporada actual y, al menos, las dos anteriores. También se contempla el caso de deportistas locales cuya modalidad deportiva no cuente con un club registrado en la ciudad o compita en una categoría inferior.

Se valorarán logros como haber sido medallista en campeonatos autonómicos, nacionales, europeos, mundiales u olimpiadas, haber formado parte de selecciones nacionales o autonómicas o estar concentrado en centros de alto rendimiento o tecnificación deportiva, entre otros méritos especificados en las bases. Para la valoración, será imprescindible presentar un certificado de la federación correspondiente que acredite los resultados.

Por último, el Ayuntamiento de Torrevieja indica que estas becas son compatibles con otras ayudas concedidas por cualquier administración pública, aunque no podrán ser beneficiarios los deportistas sancionados en firme por dopaje o quienes no estén al corriente de sus obligaciones tributarias.

En el edicto, que puedes consultar aquí, se detallan todos los requisitos adicionales y la documentación que hay que aportar.