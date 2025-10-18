La Semana Santa de Torrevieja ya es fiesta de Interés Turístico Autonómico

La Generalitat Valenciana ha declarado la Semana Santa de Torrevieja Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un reconocimiento que eleva su categoría desde la distinción provincial obtenida en 2011 y que se publicará próximamente en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La administración autonómica ha resuelto la petición en menos de tres meses.

La consellera de Turismo, Marian Cano, firmó la resolución esta semana tras evaluar favorablemente la solicitud presentada el 11 de agosto, destacando el arraigo social de la celebración y su capacidad para atraer a miles de visitantes anualmente. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha celebrado la decisión y ha agradecido tanto a la Junta Mayor de Cofradías como a las autoridades autonómicas su implicación en este logro. La Semana Santa de Torrevieja, que cuenta con quince cofradías y hermandades, estaba reconocida como fiesta de interés turístico provincial desde 2011.

Martes Santo en Torrevieja 2023 / JOAQUÍN CARRIÓN

Satisfacción

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Torrevieja, por su parte, ha transmitido su satisfacción por la decisión de la Generalitat Valenciana y la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja y de la Generalitat en la obtención de este reconocimiento.

La Junta Mayor hace extensiva la felicitación a todas y cada una de las cofradías de la Semana Santa, así como a sus cofrades y a todos los simpatizantes y personas que han hecho de la Semana Santa una de las principales referencias de la identidad de Torrevieja.

Valor histórico, cultural y turístico

“Con la declaración de la Semana Santa de Torrevieja como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, reconocemos el valor histórico, cultural y turístico de una celebración que forma parte de la identidad de Torrevieja y de la Comunitat Valenciana”, ha subrayado la consellera de Turismo, Marian Cano. “La Semana Santa torrevejense no solo atrae a visitantes cada año, sino que también dinamiza la economía local y refuerza la promoción de nuestro destino a nivel nacional e internacional”.

Aquí están las imágenes de la Procesión de Las Palmas de Domingo de Ramos en Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, le ha dado la enhorabuena a la Junta Mayor de Cofradías “por su dedicación, entrega y esfuerzo constante para hacer que cada año nuestra Semana Santa sea un evento único, lleno de emoción, fe y tradición”. Asimismo, ha agradecido a la consellera de Turismo, Marian Cano, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el otorgamiento de este reconocimiento que pone en valor el buen hacer, la grandeza y la singularidad de nuestra Semana Santa.

El alcalde ha asegurado que se trata de “un merecido reconocimiento por el trabajo y la pasión de tantas personas que formamos parte de ella y que sitúa a Torrevieja en un lugar destacado dentro del patrimonio cultural y religioso de la Comunidad Valenciana”.

Documentación

La distinción se ha otorgado tras el análisis de la documentación incorporada por la Junta Mayor de Cofradías con una recopilación sobre la historia y relevancia de los actos religiosos en la calle y en cuya elaboración ha colaborado, sobre todo, el cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte, además del periodista Francisco Reyes Prieto. El documento de unas 300 páginas se completa con mucha información gráfica de los distintos pasos e imágenes, y de los últimos actos y exposiciones ligados a la Semana Santa.

Francisco Reyes Prieto retira el velo a la imagen de la Purísima Concepción en la procesión del Encuentro en las cuatro esquinas de Torrevieja / JOAQUIN CARRIÓN

Distinción honorífica

La legislación local, autonómica y estatal puede otorgar distintos reconocimientos a las fiestas de los municipios en función de su relevancia. Así, se distinguen fiestas de interés turístico, local, provincial, autonómico, nacional e internacional. Torrevieja cuenta con la fiesta de interés turístico internacional del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía reconocida por el Gobierno de España en 1994. El Carnaval de Torrevieja es fiesta de intéres turístico provincial desde 2011, al igual que la Feria de Mayo de Sevillanas, desde 2012. En la comarca la Semana Santa de Orihuela es de Interés Turístico Internacional declarada en 2010.