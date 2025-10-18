Tres detenidos por la venta de cocaína en Daya Nueva y Rojales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Rojales y Daya Nueva a tres personas, en concreto, dos hombres y una mujer, como presuntos responsables de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. La operación, fruto de una investigación coordinada, ha permitido desmantelar varios puntos negros de venta de sustancias estupefacientes que operaban de forma activa en ambas localidades.

Puntos de venta

Estos puntos de venta, ubicados en viviendas particulares, funcionaban como centros de distribución desde los que se abastecía tanto a consumidores finales como a pequeños redistribuidores de la zona. La investigación se inició tras recibir información de la presunta actividad ilícita de un hombre residente en Daya Nueva, quien supuestamente vendía cocaína al menudeo desde su propio domicilio, señalan desde la Policía Nacional.

Las labores de investigación, seguimientos y vigilancias sostenidas permitieron a los agentes confirmar no solo la veracidad de dicha información, sino también la participación de su pareja y otro hombre en esa distribución de droga, según las mismas fuentes.

Los tres investigados coordinaban la dispensación de droga desde tres viviendas distintas repartidas entre Rojales y Daya Nueva, lo que les permitía diversificar riesgos y dificultar su localización por parte de las fuerzas de seguridad.

Fase final

En la fase final de la operación, los agentes llevaron a cabo tres registros domiciliarios simultáneos, en los que se intervino un importante alijo compuesto por más de 850 gramos de cocaína, diversas cantidades de hachís y metanfetamina (conocida vulgarmente como «cristal»), cuatro básculas de precisión, 1.115 euros en efectivo en billetes de baja cuantía, indicativo habitual de transacciones al menudeo, una envasadora al vacío utilizada para el fraccionamiento y ocultación de la droga, y un vehículo que habría sido empleado en la logística de la red.

Vista de Rojales / Pilar Cortés

Juzgados

Tras la detención de los tres implicados, fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias, y posteriormente puestos a disposición judicial ante los Juzgados de Instrucción de guardia de Torrevieja. La Policía Nacional no ha facilitado información sobre la resolución judicial adoptada, ya sea la libertad con cargos o el ingreso en prisión preventiva.