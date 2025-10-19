El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza

La Policía Local de Torrevieja está vigilando con especial atención el cumplimiento de la ordenanza de ocupación de vía pública que atañe a los negocios que utilizan plazas, paseos, calles y viales para prolongar sus locales al exterior en espacios de uso público. Desde el pasado verano se ha sucedido la apertura de expedientes de sanción y la imposición de las correspondientes multas a establecimientos de hostelería por incumplimientos graves y muy graves de la ordenanza, en algunos casos con multas de hasta 4.000 euros para los empresarios. Se trata de una aplicación de la ordenanza inédita hasta la fecha que figura en numerosos expedientes de sanción impuestos sobre todo en los meses de agosto y septiembre.

Segunda línea

Según la documentación sobre infracciones administrativas a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, las intervenciones se han centrado, de momento, en establecimientos de segunda línea que no están ubicados en los paseos marítimos, estos últimos por cierto, son los que más superficie ocupan.

Poda de árboles, ausencia de licencias, mesas en las aceras...

En los casos más graves se acumulan irregularidades como carecer de licencia del propio establecimiento o declaración responsable y, las más numerosas, que la estructura de la terraza no se corresponde en nada con la autorizada, a veces con excesos de superficie de más del 60 % de la solicitada. En uno de los locales sancionados, el propietario podó los árboles de la calzada para que cupieran más mesas, sillas y toldos.

En otra de las intervenciones los agentes comprobaron que había un restaurante que ocupaba las aceras con terraza cuando solo contaba con autorización de comida para llevar, hostelero que no recogió la denuncia y siguió poniendo sus mesas varios días, pese a la orden de retirarlas.

D. Pamies

Refuerzo

La intensificación de esta actividad de control está ligada estrechamente con el refuerzo de efectivos y la reestructuración de funciones en el área de Ocupación de Vía Pública de la Policía Local, sección que ha quedado a cargo directamente del director general de la Policía Local, Alejandro Morer.

Además, se ha incorporado un nuevo oficial y dos agentes, a quienes se suman los técnicos de esa concejalía. También se ha podido delegar una parte importante de los expedientes en Tesorería. En especial los de recaudación de la s tasas de terrazas. Se han puesto al día decenas de autorizaciones que acumulaban miles de euros de demora por la falta de actualización de las peticiones una vez que se recuperó el cobro tras la larga moratoria de cuatro años iniciada con la crisis sanitaria del Covid. La concejalía ha ido introduciendo estos cambios de manera discreta y sin anuncios.

Extracto de uno de los expedientes de infracción abiertos en julio con una propuesta de sanción de 3.000 euros / INFORMACIÓN

Las sanciones se producen pese a que la ordenanza local es una de las más flexibles de la provincia a la hora de permitir la ocupación de vía pública. Al margen de "salvar" los accesos a edificios residenciales, están permitidos todo tipo de elementos de delimitación: marquesinas cerradas, todo tipo de jardineras, veladores... Además las tasas están bonificadas al 50 % si los empresarios piden la ocupación de vía pública antes de que comience cada temporada.

Una de las terrazas cerradas que los informes de la Policía Local consideran "desmontables" en el paseo de Juan Aparicio pese a las denuncias de los vecinos señalando que impiden el paso peatonal / Tony Sevilla

Tejido económico

El sector de la hostelería de Torrevieja es uno de los más importantes del tejido económico local, con más de 650 locales para los que el mayor beneficio se encuentra en las terrazas, y el equipo de gobierno intenta ser especialmente cuidadoso con la actividad que generan. Un respaldo que se concreta con ayudas a la asociación local del sector y en el amplio programa de actividades de dinamización que se desarrolla a lo largo de todo el año. La labor de vigilancia, sin embargo, no llega con la misma intensidad a todas las zonas del casco urbano. Es más difusa donde se concentran las terrazas más grandes.

En el paseo de Juan Aparicio aunque la mayoría respeta los límites fijados en el suelo al comienzo de temporada por el Ayuntamiento, los hay que ubican más sillas y mesas de las que tienen autorizadas en época estival, sobre todo en horario nocturno. También en la plaza de Oriente.

Espacio privatizado

Hay establecimientos que tienen instalaciones exteriores fijas y que, pese a las quejas vecinales de que en caso de urgencia serían un obstáculo para la evacuación de miles de personas, durante años han figurado en los informes policiales, como «desmontables», aunque en ocasiones cierran el acceso a los peatones en el espacio entre el local y su terraza durante toda la jornada de apertura sin que los agentes que a diario pasan por el restaurante «lo vean». Algo que prohíbe la ordenanza textualmente.

Junto a esta nueva estrategia, impulsada por la oportunidad de emplear más recursos personales al cumplimiento de la ordenanza, se ha puesto en marcha un nuevo modelo de autorización de la ocupación de vía pública que va a permitir, en palabras del concejal, Federico Alarcón, dar mayor solidez, precisión y seguridad jurídica a los permisos municipales. Cuentan además con anexos de descripción de la superficie y el número total de mesas y sillas autorizadas de cada local.

Para el concejal este despliegue para el cumplimiento de la ordenanza municipal no deja de ser un paso más en la estrategia iniciada en el área que dirige desde que el Ayuntamiento recuperó el pago de la tasa tras la moratoria del covid, que se prolongó en Torrevieja hasta 2023. El departamento de gestión de la Vía Pública comenzó a delimitar con señalización horizontal en amarillo la superficie de las terrazas en muchas zonas del casco urbano a principios de este año. Alarcón asegura que antes de terminar el actual mandato Torrevieja contará con una nueva ordenanza de ocupación de vía pública.

Los olvidos

El Ayuntamiento estimó en los presupuestos de 2025 una recaudación de 1,6 millones de euros anuales la recaudación por la tasa de la ordenanza fiscal de ocupación de mesas y sillas. Cifra que va en aumento con la actualización que se está llevando a cabo ahora por parte del área de Tesorería y que ha hecho "aflorar" la falta de pago de la ocupación durante todo el año 2024, entre otros, de conocidas franquicias y restaurantes.