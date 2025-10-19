Muere un hombre de 84 años mientras se bañaba en una playa de Guardamar

Un hombre de 84 años ha fallecido este domingo cuando se bañaba en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura. El bañista de nacionalidad polaca ha sido rescatado del agua inconsciente por los servicios de socorrismo y otros bañistas que se encontraban en la zona, según testigos presenciales. Eran las 14.20 horas.

Asistencia sanitaria

El personal de los servicios sanitarios, con dos ambulancias, una de ellas medicalizada del SAMU, ha estado realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al hombre durante más de tres cuartos de hora sin obtener respuesta.

La persona fallecida se encontraba junto a su familia de vacaciones en Guardamar, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.

Un bañista ha fallecido en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura / D. Pamies

Sin malas condiciones

El estado de la mar era bueno y este domingo ondea la bandera verde apta para el baño en esta zona del litoral guardamarenco situada al sur del casco urbano.

Esta playa cuenta con servicio de vigilancia y socorrismo continuado y diario hasta el 31 de octubre -uno de los servicios de socorrismo que más prolonga la temporada en la provincia-.

Concurrido

En la playa, muy cerca del casco urbano de Guardamar, había mucho público. Los chiringuitos siguen abiertos y los bañistas no se han movido ni un centímetro de sus lugares sobre la arena mientras los sanitarios intentaban reanimar al bañista.

Tampoco después, cuando los agentes de la Guardia Civil han custodiado el cuerpo tapado con una sábana sanitaria hasta la llegada de los servicios funerarios para trasladar el cadáver.

Una secuencia que se repite

Un porcentaje muy elevado de las muertes por ahogamiento que se producen en la provincia de Alicante todos los años responden al mismo perfil y se ha repetido, desafortunadamente, de nuevo este domingo en Guardamar: unas condiciones de baño en el mar óptimas, un bañista de edad avanzada y su hallazgo ya inconsciente en el mar tras sufrir un desvanecimiento.

Respeto

Las Fuerzas de Seguridad han pedido respeto a los medios de comunicación a la hora de realizar su trabajo y captar imágenes porque los familiares se encontraban en la misma playa, mientras los bañistas realizaban vídeos y fotos con sus móviles al fallecido y no renunciaban a bañarse a escasos metros de la orilla donde se encontraba el cuerpo tapado.