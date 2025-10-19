GUARDAMAR DEL SEGURA
Muere un hombre de 84 años mientras se bañaba en una playa de Guardamar
El bañista de nacionalidad polaca ha sido rescatado del agua inconsciente sin que los servicios sanitarios lo hayan podido reanimar
Un hombre de 84 años ha fallecido este domingo cuando se bañaba en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura. El bañista de nacionalidad polaca ha sido rescatado del agua inconsciente por los servicios de socorrismo y otros bañistas que se encontraban en la zona, según testigos presenciales. Eran las 14.20 horas.
Asistencia sanitaria
El personal de los servicios sanitarios, con dos ambulancias, una de ellas medicalizada del SAMU, ha estado realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al hombre durante más de tres cuartos de hora sin obtener respuesta.
La persona fallecida se encontraba junto a su familia de vacaciones en Guardamar, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.
Sin malas condiciones
El estado de la mar era bueno y este domingo ondea la bandera verde apta para el baño en esta zona del litoral guardamarenco situada al sur del casco urbano.
Esta playa cuenta con servicio de vigilancia y socorrismo continuado y diario hasta el 31 de octubre -uno de los servicios de socorrismo que más prolonga la temporada en la provincia-.
Concurrido
En la playa, muy cerca del casco urbano de Guardamar, había mucho público. Los chiringuitos siguen abiertos y los bañistas no se han movido ni un centímetro de sus lugares sobre la arena mientras los sanitarios intentaban reanimar al bañista.
Tampoco después, cuando los agentes de la Guardia Civil han custodiado el cuerpo tapado con una sábana sanitaria hasta la llegada de los servicios funerarios para trasladar el cadáver.
Una secuencia que se repite
Un porcentaje muy elevado de las muertes por ahogamiento que se producen en la provincia de Alicante todos los años responden al mismo perfil y se ha repetido, desafortunadamente, de nuevo este domingo en Guardamar: unas condiciones de baño en el mar óptimas, un bañista de edad avanzada y su hallazgo ya inconsciente en el mar tras sufrir un desvanecimiento.
Respeto
Las Fuerzas de Seguridad han pedido respeto a los medios de comunicación a la hora de realizar su trabajo y captar imágenes porque los familiares se encontraban en la misma playa, mientras los bañistas realizaban vídeos y fotos con sus móviles al fallecido y no renunciaban a bañarse a escasos metros de la orilla donde se encontraba el cuerpo tapado.
- El Gobierno llevará a la Generalitat a los tribunales si no anula las medidas contra los derribos de las casas de Babilonia en Guardamar
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- Un policía pierde su plaza de funcionario al negarse a llevar arma por motivos religiosos
- Una parcela inundable en Orihuela Costa con 64 viviendas previstas 'engulle' las señales de tráfico
- El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
- Unas 30 gallinas de las que andan sueltas por las calles de Torrevieja aparecen muertas por envenenamiento
- El TSJ da la razón al PSOE de Torrevieja y anula la decisión de Dolón de prohibir el acceso a un expediente municipal
- El mercadillo de la N-332 desafía al alcalde de Guardamar y abrirá mientras no decida el juzgado