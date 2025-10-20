La adjudicataria de las obras del centro Oriol de Orihuela pide una tercera prórroga

El pasado 12 de septiembre se cumplieron 2.192 días desde que la dana de 2019 obligara a los usuarios del centro Oriol en el Palmeral de Orihuela a desalojar las instalaciones en lancha. Después, comenzó un tortuoso y largo periplo para las familias que parece no tener fin.

La adjudicataria de las obras de reforma del inmueble ha pedido una nueva prórroga para finalizar la rehabilitación, y ya van tres. La última fue de 15 días y finalizaba el pasado día 15. Ahora, con esta petición a la que se le ha dado el visto bueno, el fin se pospone al próximo 31. La empresa argumenta que la ejecución completa depende de que la Administración tramite y apruebe las modificaciones pendientes.

En concreto, el contrato incluye la reparación de daños por la dana de 2019 en los pabellones 1 y 2 del centro Oriol y la reforma del pabellón 3 para el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS). Precisamente, el proyecto modificado que se ha tenido que realizar es para adaptar el CRIS a la nueva normativa de centros, según fuentes municipales. El cambio ha supuesto un sobrecoste de un 12%, dentro de un tope del 20% que permite la ley, lo que se traduce en 156.000 euros más.

El alcalde del municipio, Pepe Vegara, llegó a afirmar en febrero de 2024 que los usuarios se comerían el turrón en las instalaciones en las pasadas Navidades. Incluso, el equipo de gobierno de PP y Vox marcó como prioridad esta inversión en los presupuestos del pasado ejercicio, con una asignación de 1,9 millones.

Tras incontables gestiones, reivindicaciones y retrasos, la licitación se sacó en mayo del año pasado y cuatro meses después se adjudicó en septiembre a la empresa Construcciones Urdecon, que redujo el precio de 1,5 a 1,3 millones y la ejecución de diez a ocho meses a contar desde la firma del acta de replanteo, que se produjo poco después. Es decir, 200.000 euros menos que al final es una rebaja de 44.000 euros tras las modificaciones.

Para acortar los tiempos, se premiaba, aparte de la oferta económica, la reducción del plazo en ocho semanas como máximo. Además, el propio pliego establecía que, dado que suelen darse retrasos, cuando estos sean por causas imputables al contratista, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de una penalidad del 3% del precio de adjudicación por cada semana que se exceda del plazo ofertado. Pero en este caso no se aplica sanción, ya que las prórrogas aprobadas por la Concejalía de Contratación a petición de la mercantil son por retrasos del Ayuntamiento en la aprobación del proyecto modificado.

A mediados del pasado junio, el Consistorio remitió un comunicado para informar de que la reforma del centro ocupacional en el Palmeral avanzaban a buen ritmo y dentro del plazo previsto para recuperar un espacio esencial para los usuarios y usuarias de este centro.

El Ayuntamiento preveía entonces que las obras concluyeran en julio, amueblando y poniendo a punto el inmueble a lo largo de este mes para que los usuarios se trasladen en noviembre con un horizonte máximo fijado en el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad.

Pese a las nuevas prórrogas, fuentes municipales indican que este calendario se mantiene. También subrayan las mismas fuentes que hace unos días la AMPA ha estado visitando el centro y ha quedado muy satisfecha del resultado.

Hay que recordar que las familias cambiaron el tono crítico hacia el Ayuntamiento hace unas semanas al felicitar al equipo de gobierno liderado por el alcalde y los concejales Agustina Rodríguez y Matías Ruiz, aunque señalaron que su destino era seguir luchando, puesto que ahora tenían otro frente abierto con el traslado, dado que quedaban pendientes el equipamiento, mobiliario y servicios previstos.

Mientras, los usuarios con diversidad funcional del centro ocupacional siguen de "okupas" en el centro cívico de La Aparecida, y a su vez los vecinos de esta pedanía oriolana no pueden hacer uso de estas instalaciones.

Tanto tiempo pasó en ponerse en marcha el proyecto que la empresa encargada de la redacción tuvo que elaborar una actualización de las reparaciones -y un incremento de costes-, ya que, además de los producidos por la crecida y subida de nivel del agua en el exterior y en el interior del edificio, se habían seguido produciendo daños por actos vandálicos que destruyeron gran parte de los falsos techos, instalaciones y carpinterías interiores y exteriores.

Estado de las instalaciones del centro ocupacional en el Palmeral el pasado mes de junio / Información

Las obras

Las obras han abarcado la rehabilitación en los pabellones 1 y 2 con trabajos de reparación de cubiertas, fachadas, cerramientos, falsos techos y pavimentos, así como la redistribución de espacios y mejoras de accesos para cumplir con los criterios actuales de accesibilidad.

El pabellón 3, que antes se utilizaba como residencia para los usuarios y que ahora está prevista en el antiguo asilo, se ha transformado en el CRIS, mediante una remodelación completa para adaptar los antiguos dormitorios en talleres terapéuticos, salas de atención personalizada y zonas comunes adaptadas y funcionales.

La actuación ha incluido también la modernización de las instalaciones eléctricas, climatización y fontanería y mejoras en eficiencia energética.

Protestas

Desde la dana, el AMPA Oriol ha realizado multitud de iniciativas, desde recogida de firmas, concentraciones en el Ayuntamiento oriolano y en Valencia, hasta varias quejas al Síndic de Greuges, que les ha dado la razón, para que las administraciones local y autonómica resolvieran la situación de los afectados.

Ahora, la preocupación de las familias se centra en la reforma del antiguo asilo, que el anterior Consell compró en noviembre de 2022 por 4 millones de euros para albergar la futura residencia Oriol entre otros servicios.

Sigue pendiente la licitación de las obras para la rehabilitación, un proceso que depende de la Administración autonómica, con un presupuesto de 1,8 millones de euros. La Generalitat se comprometió en mayo del año pasado a que el proceso empezaría en enero. Además, estaba previsto un traslado provisional adelantado a finales de este año para que los "desplazados forzosos" en unas instalaciones provisionales -desde 2019- y precarias en Torrevieja, con deficiencias de mantenimiento seguridad y habitabilidad y con unas obras en curso, según han denunciado en múltiples ocasiones desde la AMPA, volvieran a casa y recuperaran la normalidad perdida.

Sin embargo, lo último que les han trasladado es que por problemas técnicos-jurídicos la licitación se iniciaría a partir de este mes con una duración estimada, hasta la adjudicación definitiva, de entre seis y ocho meses, lo que alcanzaría este verano, más otros dos años para la ejecución de las obras, por lo que el regreso no se produciría hasta finales de 2028, seis años después de la adquisición del inmueble y nueve desde la dana.

Ante "este nuevo retraso inaceptable y degradante para los usuarios y familias", la AMPA vuelve a echarse a la calle, avanzando dos concentraciones: una el martes 28 a las 11 horas en la plaza Sara Montiel -junto al asilo- y otra el 4 de noviembre a las 10 horas en Valencia frente a la Conselleria de Bienestar Social.