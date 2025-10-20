Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)

Cuando uno piensa en los lugares más saludables de España, lo normal es imaginar paisajes verdes del norte, aire de montaña o ciudades pequeñas rodeadas de naturaleza. Pero un nuevo ranking nacional sobre bienestar ha dejado una sorpresa: una ciudad de la provincia de Alicante se ha colado entre las tres más saludables del país, superando a destinos mucho más conocidos.

El informe analiza desde el número de parques, rutas para caminar y gimnasios, hasta la calidad del aire, los espacios acuáticos y la proporción de locales de comida saludable frente a los de comida rápida. Es decir, no solo quién vive más, sino quién vive mejor. Y la conclusión apunta directamente al sureste español, donde el sol y la calma parecen ser una receta más eficaz que cualquier suplemento.

Vista aérea de Orihuela Costa / Tony Sevilla

El bienestar está en el sur de la provincia de Alicante

La gran sorpresa del estudio llega desde Orihuela, una ciudad que combina lo mejor del mar y la huerta, y que ha conseguido empatar con Lugo en el tercer puesto del ranking nacional, solo por detrás de Teruel y Pollença.

¿El motivo? Los datos hablan por sí solos. Orihuela encabeza la lista nacional en espacios acuáticos, con más de 2.100 lugares para nadar por cada 10.000 habitantes. Entre su costa, sus instalaciones deportivas y su clima templado casi todo el año, no resulta extraño que el agua se haya convertido en su mejor aliada para el bienestar.

Además, su índice de calidad del aire (21) se sitúa muy por debajo del de grandes capitales como Madrid o Valencia, y mantiene un equilibrio natural entre ocio, deporte y buena alimentación. En Orihuela, cuidarse no parece una obligación, sino una consecuencia del entorno.

El secreto mediterráneo

Lo que demuestra este estudio es que el bienestar no siempre está donde lo esperamos. No hace falta vivir en un entorno rural o en una gran ciudad con mil servicios. A veces basta con tener mar cerca, aire limpio, una huerta fértil y un ritmo pausado. Y eso es exactamente lo que define a buena parte de la provincia de Alicante.

Desde las rutas verdes de Alcoy hasta los paseos frente al mar en Dénia, pasando por el clima luminoso de Elche o el encanto costero de Torrevieja, la provincia dibuja un mapa de lugares donde vivir bien es casi inevitable. No es casualidad que muchos visitantes acaben quedándose: el estilo de vida mediterráneo se contagia.

En una época en la que las grandes urbes lidian con el tráfico, la contaminación y el estrés, Alicante se perfila como el ejemplo perfecto de equilibrio entre naturaleza, ciudad y salud. Aquí, los días transcurren entre luz, calma y buena comida; tres ingredientes que, según parece, son más poderosos que cualquier rutina detox.

La provincia de Alicante, un entorno que inspira salud

La clasificación sitúa a Orihuela junto a Teruel, Pollença y Lugo como las ciudades donde más fácil resulta mantener una vida saludable. Pero más allá de las cifras, el mensaje es claro: el bienestar real no depende solo de los hospitales ni de los gimnasios, sino del lugar en el que vivimos.

En la provincia de Alicante, la salud se respira, se camina y se saborea. Y aunque el estudio haya puesto los datos sobre la mesa, para muchos alicantinos no es ninguna sorpresa: aquí el cuerpo se relaja, la mente se aclara y el tiempo parece pasar más despacio.

El informe fue elaborado por la plataforma médica ZAVA, que ha analizado cientos de municipios españoles para evaluar su relación con la salud y el bienestar. Su conclusión deja poco margen a la duda: el bienestar no se compra, se vive. Y en Alicante, se vive especialmente bien.