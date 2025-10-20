El corazón más "spanglish" de la Vega Baja

La Vega Baja es una de las cuatro comarcas que aprueban en inglés, según se desprende de un estudio de la Universidad de Alicante (UA) que analiza el uso de este idioma en los contenidos digitales de más de 540 ayuntamientos y 400 empresas de la Comunidad Valenciana. En general, en el caso de los consistorios, los contenidos bilingües no superan el 7%, pero la provincia de Alicante es la única que presenta un patrón distinto, con una mayor presencia de textos traducidos debido al alto peso de turistas y residentes extranjeros del norte de Europa -principalmente, del Reino Unido-. La excepción hay que buscarla en las comarcas de la Marina Alta (39,4%), Marina Baixa (27,8), El Comtat (20,8) y Bajo Segura (18,5).

Rojales, San Fulgencio y Benijófar son ejemplo de ello, y también de integración y convivencia, según destacan sus regidores. Aunque enclavados en plena huerta tradicional, son de los llamados de segunda línea -litoral-, y se han consagrado al turismo residencial. Así, comparten lengua, y no es el español -ni el vegabajense-. El inglés es el idioma más hablado en estos municipios con ayuntamientos que han tenido que adaptarse a su realidad poblacional.

Rojales

Con 18.500 empadronados, el 70% del censo de Rojales es población extranjera. En concreto, 13.000, de los que 6.000 son británicos, por encima de los españoles (5.000). "Tenemos 90 nacionalidades, y la presencia de 25 de los 27 países que integran la Unión Europea", explica su alcalde, Antonio Pérez.

Una de las urbanizaciones en el término municipal de Rojales / Información

El pico más alto de residentes ingleses, con 10.000, se dio en 2019, pero desde el inicio del Brexit, incluso antes de aprobarse en 2020, el número fue en descenso. La mayoría se concentra en Ciudad Quesada, aunque la tendencia está cambiando: "Cada vez más españoles eligen las urbanizaciones para vivir, mientras que hay extranjeros que no quieren estar tan aislados y se aproximan cada vez más al casco urbano, por la cercanía a los servicios", indica Pérez.

En el Ayuntamiento hay un intérprete y hasta el programa de fiestas se traduce a cuatro idiomas (inglés, francés, alemán e italiano).

Prueba de ello es también que haya seis días de música sin fronteras para derribar barreras culturales, un festival que fusiona estilos y que este mes de noviembre -del 2 al 28 en el Centro Cultural de Ciudad Quesada- alcanza su edición número 18.

Cartel del festival "Música sin fronteras" / INFORMACIÓN

Para Pérez, la integración se da de la mano de la gastronomía y la cultura, con una amplia oferta que va desde museos -como el Arqueológico y Paleontológico y el de la Huerta-, el teatro, las Cuevas del Rodeo -hábitat para la artesanía- hasta el campo de golf La Marquesa, uno de los más antiguos de la provincia.

También se traduce al ámbito educativo. El colegio de Infantil y Primaria Poeta Miguel Hernández, el único que hay en el municipio, tiene matriculados a unos 200 extranjeros de sus más de 700 alumnos.

Otros 200 acuden a la escuela noruega que se instaló en Rojales desde hace 30 años para impartir desde Infantil hasta Bachillerato al estilo nórdico, con la particularidad de que al concluir los estudios, al no estar homologados, para continuar en la Universidad se tienen que marchar a Noruega.

San Fulgencio

San Fulgencio ha crecido en las últimas tres décadas por y para el residente extranjero. Muy cerca de los enclaves turísticos costeros de La Marina y Guardamar del Segura, entre los años 1985 y 2008, experimentó un fuerte y constante crecimiento con el auge de la construcción de segundas viviendas de uso vacacional y residencial enfocadas principalmente para la venta a ciudadanos de nacionalidad extranjera, que suponen el 65% de los casi 10.000 vecinos censados que se reparten sobre todo por las grandes urbanizaciones de El Oasis, La Marina y La Escuera, que suman el 80% de las viviendas del término municipal. Los ingleses superan a los españoles, a los que les siguen alemanes y holandeses.

Vista de una de las urbanizaciones de San Fulgencio / Áxel Álvarez

Todas las comunicaciones que hace el Ayuntamiento se realizan también en inglés, francés y alemán con el objetivo de "tener a todo el mundo informado", afirma el alcalde del municipio, José María Ballester, que confiesa que el idioma siempre ha sido su asignatura pendiente. Por eso, en este ámbito su mano derecha es el concejal de Turismo, Mercados y Relaciones Internacionales, Paulino Herrero, que "controla" varios idiomas.

Zona de Las Pesqueras en San Fulgencio / Áxel Álvarez

Sin ir más lejos, esta semana han realizado varias excusiones a Benidorm y Guadalest, una actividad dirigida a extranjeros, porque el objetivo es integrar y que "nadie se sienta foráneo", añade Ballester, que incide en que también se intenta desde el Consistorio que hagan sus fiestas para compartir comida y tradiciones y que "se sientan como en casa". Cuentan con todo "mi respeto y admiración", subraya.

El polémico intento de moción de censura también es una paradoja de esta realidad poblacional. El PSOE se unió al concejal Alain Vandenbergen, que hasta entonces pertenecía al Partido Independiente por las Nacionalidades -solo su nombre da muestras de su vocación internacional-, para arrebatarle la vara de mando de la Alcaldía a Ballester.

El belga Vandenbergen, que lleva viviendo en España 26 años, abandera lo que cualquier residente de cualquier urbanización turístico residencial desea desde que aterrizan en España: parques y jardines conservados, una limpieza viaria y recogida de residuos decente, tratamiento de molestas plagas y seguridad ciudadana y sanitaria. Servicios esenciales, pero que en muchos casos no llegan porque, pese a que esta población extranjera es mayoría en el censo, vota muy poco en las municipales.

Benijófar

"Hay que adaptarse", dice Luis Rodríguez, que lleva 14 años siendo alcalde de Benijófar, donde "se habla más inglés que castellano", prosigue. En la recepción del Ayuntamiento se hacen más atenciones en inglés que en español, por lo que "tener a personal que domine el idioma es fundamental", también para atender a belgas y holandeses.

En la localidad hay 3.471 habitantes, aunque "el censo es engañoso", añade el regidor, que calcula que hay al menos 700 personas más sin empadronar debido a que muchos de ellos residen en el municipio por temporadas. De ellos, 1.722 son extranjeros (más de mil de Reino Unido, seguido por Países Bajos, Bélgica, Noruega y Alemania).

Vista general de Benijófar / Información

"Antes se producía un crecimiento sobre todo por parte de ingleses y holandeses, mientras que ahora vienen cada vez más belgas", agrega Rodríguez, hasta el punto de que en el padrón uno de los trabajadores también habla en francés.

Además, en el departamento de Servicios Sociales hay otra persona que habla inglés, y se traducen los eventos, comunicaciones, libros de fiestas, redes sociales y grupos de difusión.

No solo son jubilados que optan por la vida apacible en la Costa Blanca, sino que también se está dando una tendencia a que sean familias que teletrabajan, algo que se está materializando en que hay un 50% más de escolarización en el último año, la mayoría extranjeros, en la única escuela de Infantil y Primaria que hay en la localidad.