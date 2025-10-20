Estrella Morente encenderá la magia del flamenco en el Teatro Circo de Orihuela

El próximo sábado 25 de octubre a las 20:30 horas, el Teatro Circo de Orihuela se vestirá de gala para recibir a una de las grandes voces del flamenco contemporáneo: Estrella Morente. La artista granadina ofrecerá un concierto único, un viaje musical por su trayectoria y sus raíces, donde la emoción, la elegancia y la autenticidad se entrelazarán sobre el escenario. Será una cita ineludible para los amantes del flamenco y de la música con alma.

Desde su debut con apenas 16 años, Estrella Morente ha recorrido los escenarios más prestigiosos del mundo, dejando una huella imborrable en cada uno de ellos. La Bienal de Sevilla, el Teatro Real de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona o el Barbican Centre de Londres son solo algunos de los espacios que han aplaudido su talento. Su voz, profunda y luminosa, ha sabido tender un puente entre la tradición flamenca más pura y la vanguardia escénica, conquistando tanto al público más exigente como a las nuevas generaciones.

En su recital en Orihuela, la cantante desplegará todo su arte en un repertorio que abarca desde los cantes más hondos hasta sus composiciones más innovadoras. Cada pieza será un reflejo de su manera de entender el flamenco: con respeto por la herencia familiar —hija del mítico Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell— y una inquietud constante por explorar nuevos caminos expresivos. Su interpretación, siempre visceral y llena de matices, convierte cada actuación en una experiencia sensorial y emocional.

“Estrella Morente es sinónimo de arte y verdad sobre el escenario. Tenerla en Orihuela es un privilegio”, destacan desde la organización del Teatro Circo, que invita al público a vivir “una noche mágica con una de las voces más bellas y poderosas del flamenco actual”. Una oportunidad única para disfrutar de una artista que ha hecho del sentimiento y la autenticidad su sello inconfundible.

Compra de entradas

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de la plataforma www.bacantix.es y en la taquilla del teatro, con descuentos especiales para familias numerosas, personas mayores, menores de ocho años y personas con diversidad funcional. Los precios oscilan entre 21 euros en el Patio de Butacas, 18 euros en el Principal y 16 euros en el Anfiteatro y zonas posteriores, lo que facilita que todo tipo de público pueda disfrutar del espectáculo.

Con esta actuación, Orihuela Cultural reafirma su compromiso con una programación artística diversa y de calidad, que acerca la cultura a todos los públicos y consolida al Teatro Circo de Orihuela como uno de los espacios escénicos de referencia del sureste español. En los últimos años, el recinto ha acogido grandes producciones teatrales, espectáculos de danza, conciertos sinfónicos y actuaciones de artistas de primer nivel, contribuyendo a dinamizar la vida cultural de la ciudad y de toda la comarca.

El Teatro Circo de Orihuela, también conocido como Teatro Circo Atanasio Díe Marín, es una joya arquitectónica de estilo modernista valenciano, inaugurada en 1908. Se trata de uno de los pocos ejemplos de Teatro Circo Francés que aún se conservan en Europa, un espacio donde la historia y la modernidad conviven en perfecta armonía. Tras una cuidada restauración, el edificio luce hoy en todo su esplendor, preservando su valor patrimonial y su atmósfera única.

En su interior, el teatro alberga un museo dedicado al barítono oriolano Pedro Terol y dispone de un aforo de 981 localidades distribuidas entre patio de butacas, palcos y anfiteatro. Desde 2017, lleva el nombre del dramaturgo Atanasio Díe en reconocimiento a su contribución a las artes escénicas. Cada temporada, su escenario acoge una variada programación de teatro, música, danza y espectáculos familiares que lo han convertido en un auténtico referente cultural.

El próximo 25 de octubre, la historia y el arte se darán la mano en este espacio emblemático para acoger a una artista que representa la esencia misma del flamenco. Estrella Morente llega a Orihuela con la promesa de una noche de arte, alma y emoción, donde su voz volverá a recordarnos que el flamenco, cuando nace del corazón, es capaz de trascender cualquier frontera.

Ubicación de Teatro Circo de Orihuela

Plaza Poeta Sansano, s/n, 03300 Orihuela, Alicante

Teléfono: 966740104