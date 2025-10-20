Una familia de Catral pide ayuda para lograr "un techo" antes de su desahucio

Mari Carmen Rodríguez, vecina de Catral, ha pedido públicamente ayuda para encontrar un "techo" para su madre de 93 años enferma, su hijo mayor de edad y a ella ante el desahucio judicial programado para el próximo jueves de la que ha sido su casa en los últimos 18 años.

Víctima de violencia de género, Mari Carmen, se divorció en 2013. Su exmarido, asegura, se comprometió a pagar la hipoteca porque la vivienda estaba a su nombre. Pero no lo hizo. La casa de planta baja fue embargada finalmente por el banco, que a su vez la vendió a un fondo buitre que propuso varias alternativas de alquiler sin llegar a un acuerdo que parecían más enfocadas, según señala esta familia, a obligar a que se marcharan.

Mari Carmen y su madre, de 93 años, que van a ser desahuciados / Moisés Cruz

Fondo buitre

Finalmente, el fondo ha terminado por vender la vivienda de planta baja, situada en una de las calles más tradicionales de Catral, la de Santa Águeda, pese a que sus tres ocupantes siguen viviendo en ella. Algo que es legal si el comprador lo acepta así. Mari Carmen señala que la vivienda presenta muchos problemas de deficiencias como goteras o suministro eléctrico -no hay agua caliente-.

Por su parte, la familia que ha comprado la vivienda, legítimamente, ha reclamado tomar posesión de la casa y de ahí se deriva el desahucio. Los nuevos propietarios han intentado entrar en varias ocasiones durante el pasado verano en la casa sin lograrlo y ahora han reclamado en el juzgado.

La mujer ha difundido un vídeo en el que desesperada pide ayuda. "No nos negamos a irnos, pero necesito un sitio bajo techo. Mi madre tiene 93 años, está enferma, lleva días que no quiere comer porque se ve en la calle, y no encuentro nada. Hemos mirado en varias inmobiliarias, nos dicen que nos van a llamar y no lo hacen", señaló a INFORMACIÓN. En su petición pública señala que tiene ingresos para un alquiler, pero no ha encontrado vivienda y asegura que ha pedido ayuda al alcalde Joaquín Lucas y al párroco de Catral. "No encuentro nada. Si lo encuentro no hay problema porque lo pago", señala.

Mari Carmen señala que su familia no tiene alternativa al desahucio / Moisés Cruz

Ayuntamiento

El alcalde de Catral, Joaquín Lucas (PP), señaló que el Ayuntamiento ha puesto todos los recursos de los que dispone en el área de Servicios Sociales municipal, siempre con unas competencias limitadas, para intentar ayudar a esta familia. También quiso señalar que la versión que ofrecen los afectados no es la completa y que hay algunas situaciones que condicionan la ayuda que puede ofrecer el municipio.

Trabajo

Fuentes municipales han añadido, por su parte, que el hijo de Mari Carmen, de unos treinta años ha rechazado, en dos convocatorias distintas, un puesto de trabajo en los talleres de empleo, para poder completar los ingresos de la familia y que están destinados a personas vulnerables.

La mujer que denuncia el desahucio ha reiterado que quiere vivir en Catral, no en otros municipios de la comarca donde tendría opción a un alquiler más asequible. Algo que cuestionan esas mismas fuentes, sin querer criticar la petición de Mari Carmen ha insistido en que la familia que ha comprado la vivienda, también con escasos recursos, está legitimada a ocuparla y que los actuales residentes la perdieron en 2016, con lo que podrían haber encontrado una alternativa durante todo ese tiempo.