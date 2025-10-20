TORREVIEJA
El Hospital de Torrevieja incorpora la termoablación como tratamiento pionero para el cáncer de mama en la provincia
La termoablación es una técnica percutánea que utiliza energía térmica para destruir de forma precisa el tejido tumoral
El Hospital Universitario de Torrevieja ha incorporado de forma pionera en la provincia de Alicante la termoablación por radiofrecuencia, un tratamiento mínimamente invasivo para el cáncer de mama que, aplicado desde hace casi un año en pacientes seleccionadas por el Comité de Tumores de Mama del centro, ofrece "resultados altamente satisfactorios", una recuperación rápida y una preservación estética del tejido mamario, según explica en una nota de prensa el centro sanitario.
Energía térmica
Esta técnica percutánea emplea energía térmica -mediante radiofrecuencia o microondas- para destruir de manera precisa el tejido tumoral. Bajo control ecográfico y con anestesia local o sedación, se introduce una fina aguja en el tumor, aplicando calor controlado hasta lograr su necrosis completa. Se trata de un procedimiento seguro, ambulatorio o de corta estancia, que reduce complicaciones postoperatorias y permite a las pacientes reincorporarse rápidamente a su vida diaria.
La selección de las pacientes candidatas se realiza mediante una evaluación multidisciplinaria del Comité de Tumores de Mama, integrado por especialistas en oncología, radiología, cirugía, ginecología, anatomía patológica y enfermería oncológica, lo que garantiza una indicación personalizada y adecuada a cada caso.
Este avance ofrece importantes beneficios para las pacientes, ya que permite un tratamiento ambulatorio o de corta estancia
Avance significativo
La doctora Mª José Fuster, jefa del servicio de radiodiagnóstico del hospital, destacó que la termoablación constituye un avance significativo en el manejo del cáncer de mama, al ofrecer a ciertas pacientes un tratamiento eficaz, seguro y con un impacto mínimo en su calidad de vida, y señaló que los resultados obtenidos hasta la fecha son muy esperanzadores.
Con esta innovación, el Hospital Universitario de Torrevieja "refuerza su compromiso con la investigación clínica y la aplicación de técnicas de vanguardia en oncología, consolidándose como un centro de referencia en la provincia de Alicante", según señala el centro sanitario, que entre 2020 y 2023, atravesó un periodo de denuncias públicas por la demora en la gestión de los casos de cáncer de mama vinculada a la falta de pruebas de mamografía.
