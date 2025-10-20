Uno de los mejores intérpretes de la música de Paganini en Europa aterriza en Orihuela
El violinista Heorhii Sokolov ofrecerá un concierto en el auditorio de La Lonja de Orihuela este miércoles a las 19 horas junto a la pianista Anastasiia Melnyk-Sokolova
Uno de los mejores intérpretes de la música de Paganini en Europa, el violinista Heorhii Sokolov, ofrecerá un concierto único en el auditorio de La Lonja de Orihuela este miércoles a las 19 horas, un evento que está organizado por la Cátedra Loazes.
El concierto de Violín Virtuoso acompañado al piano por la pianista Anastasiia Melnyk-Sokolova ofrece virtuosismo, pasión y los colores vibrantes de la cultura musical del mundo, en un viaje que combina el brillo escénico, la complejidad técnica y una profunda emotividad, desde las salas de concierto del siglo XIX hasta el temperamento de España, la lírica de Europa del Este y el aliento vivo de las tradiciones populares.
Sokolov ganó el Gran Premio del concurso internacional "El Arte del Siglo XXI" (Kiev), y ha participado en festivales en Francia, Grecia, España y Ucrania.
Discípulo de Zoia Mertsalova y Mijaíl Turchinski (alumno directo de Piotr Stoliarski), de 2012 a 2023 fue solista de la Filarmónica de Odesa y profesor del Conservatorio Estatal de Odesa.
Ha ofrecido más de 250 recitales en Europa y está reconocido como uno de los mejores intérpretes de obras de Paganini, Sarasate, Wieniawski, Vieuxtemps y Beethoven. Además, imparte clases magistrales regularmente en España y en otros países de Europa.
El violinista es capaz de interpretar los 24 caprichos de Paganini en un solo concierto, combinando una técnica deslumbrante con una profunda musicalidad.
La pianista Anastasiia Melnyk se graduó en la legendaria Escuela P. S. Stoliarski de Odesa en la clase de piano de Irina Didushok, y obtuvo el título de máster en la Academia Nacional de Música A. V. Nezhdanova de Odesa, en la clase del profesor Anatoly Kardashov. Entre 2021 y 2023, Anastasiia trabajó como concertino en la Escuela P. S. Stoliarski, participando activamente en la preparación de jóvenes músicos para concursos y actuaciones internacionales.
Con una amplia experiencia escénica como pianista acompañante, ha participado en más de 100 conciertos en Ucrania, Moldavia, Polonia, Alemania y España.
Su maestría ha sido reconocida con premios en concursos y festivales internacionales, incluyendo el Concurso David Óistraj (Odesa, Ucrania) y el Concurso Georg Philipp Telemann (Poznań, Polonia), así como en importantes eventos culturales como el Grande del Piano International Piano Festival (Alcoy, 2025), el Festival Internacional de Música (Novelda) y el Festival Internacional de Arte (Valencia). Además, ha representado a la escuela pianística de Odesa en conferencias internacionales y encuentros musicales en Alicante.
