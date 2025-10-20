Orihuela gasta 224.000 en tres todoterreno para la Policía Local

El Ayuntamiento de Orihuela alquilará durante cuatro años, desde 2026 a 2029, tres vehículos todoterrenos para la Policía Local que supondrán un gasto total de 223.608 euros. El Consistorio ha sacado a licitación el contrato de arrendamiento financiero -o renting- con un presupuesto base anual de 55.902 euros, lo que suponen unos 4.600 euros al mes.

El equipo de gobierno de PP y Vox considera que es una inversión estratégica y preventiva para garantizar una respuesta rápida, segura y eficaz en cualquier circunstancia. La adquisición de estos vehículos tipo pick-up, totalmente adaptados a las necesidades operativas de la Policía Local, es una prioridad para el bipartito en materia de seguridad ciudadana, protección del medio ambiente y una atención eficaz en emergencias.

Así, se justifica su necesidad para mejorar la capacidad de intervención del servicio policial en un término municipal tan extenso y diverso como el de Orihuela, que cuenta con zonas no urbanizadas, diseminados rurales, caminos agrícolas, sendas y montes públicos, entre otros, donde actualmente los vehículos patrulla convencionales no pueden acceder en condiciones de seguridad ni eficacia.

Estos vehículos todoterreno cubren estas necesidades, ampliando la capacidad de intervención y cobertura, especialmente en zonas rurales, forestales y áreas de difícil acceso o durante fenómenos meteorológicos adversos.

También proporcionan un refuerzo operativo en situaciones de emergencia: ante episodios de inundaciones, incendios forestales, nevadas, búsqueda de personas desaparecidas o situaciones de emergencia en terrenos no asfaltados. Los todoterrenos permitirán intervenir con rapidez y garantizar la integridad de los agentes y de las personas afectadas, así como dar apoyo a dispositivos especiales de vigilancia y seguridad. Estos vehículos serán esenciales para operativos preventivos en fiestas locales, vigilancia ambiental, controles rurales, patrullas en senderos, actividades turísticas de naturaleza y eventos con concentración de personas fuera del casco urbano.

Mantenimiento

El contrato establece un kilometraje máximo anual de 55.000 kilómetros hasta un total de 220.000 km durante su vigencia. La adjudicataria deberá proporcionar un vehículo de sustitución en caso de avería o siniestro. Además, el seguro a todo riesgo, la asistencia en carretera 24 horas y el mantenimiento integral de los vehículos correrá a cargo de la empresa durante todo el periodo de contrato y deberá realizarse preferentemente en talleres ubicados en el término municipal, elegidos por los servicios técnicos municipales entre los concesionarios de la marca del vehículo adjudicado, incluyendo la mano de obra, piezas, accesorios, etc., al igual que las revisiones periódicas, las reparaciones de todas las averías, la sustitución de neumáticos cada 40.000 kilómetros o por desgaste y pinchazos.