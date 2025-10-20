Otoño literario en la Biblioteca Fernando de Loazes de Orihuela
La institución ofrece una variada programación de actos literarios, conferencias y presentaciones de libros
Decía Ángel González que el otoño se acerca con muy poco ruido, pero en la Biblioteca Pública Fernando de Loazes de Orihuela, tras el impasse veraniego, la ápoca otoñal llega cargada de actos literarios, presentaciones y conferencias que estimulan los sentidos.
El oriolano Mariano Pedrera Andrés, escoltado por Julia Valoria y Nuria Iniesta, presenta este martes su novela El caballero de las seis y media a las 19.30 horas, mientras que el jueves 23 a las 19 horas Manuel García Pérez, dentro de las actividades del Club de lectura Thader, conversará largo y tendido con la comprometida escritora y poeta Marta Sanz.
La biblioteca también conmemora el Otoño Hernandiano con dos actividades. Por un lado, una exposición de pintura en homenaje al poeta Miguel Hernández, que se inaugura el próximo 30 de octubre hasta el 20 de noviembre, y por otro lado la presentación del libro Sonreídme. Poesía comprometida de Miguel Hernández, editado por Aitor Larrabide, Ateneo Cultural Viento del Pueblo y Fundación Miguel Hernández.
Además, el 10 de noviembre comenzarán las conferencias impulsadas por la Cátedra Loazes de la Universidad de Alicante, bajo la dirección de Maribel Peñalver Vicea y coordinadas por Joaquín Martínez-Campillo García, sobre Cambio climático y riesgos naturales: inundaciones y terremotos en Orihuela y la Vega Baja.
Ya el pasado 23 de septiembre tuvo lugar la presentación del poemario Un montón de piedras, repleto de estimulantes haikus, de José Iniesta, premio de la crítica de la Comunidad Valenciana, a cargo de ese ubicuo poeta que es José Luis Zerón, que repitió como anfitrión y presentador de la novela A la espera de alguna luz, del escritor Francisco Gómez, el pasado día 14.
Dos días después, Pepe Pérez Muelas visitó la biblioteca para presentar Homo Viator: el descubrimiento del mundo a través de los viajeros, un ensayo publicado por la prestigiosa editorial Siruela.
Y esto, aseguran desde la biblioteca, es un solo un aperitivo literario de lo que espera hasta fin de año.
