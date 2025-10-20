Sacan el cadáver de un atún rojo de 376 kilos en Torrevieja
El personal de la contrata de limpieza de playas y costa logra extraer al pez tras casi tres horas de arduo trabajo
Los servicios municipales de Torrevieja se han tenido que emplear a fondo para retirar el cadáver de un atún rojo de 376 kilos. Su elevado peso y tamaño han complicado las labores de extracción, a lo que se ha sumado el lugar en el que se encontraba, en el paseo de los Vientos de la urbanización Rocío del Mar, una zona rocosa del sur del municipio, ya lindando con el término municipal de Orihuela.
Poco antes de las 13 horas de este lunes, a través de una llamada al 112, se ha puesto en marcha la Red de Varamientos de la Comunidad Valenciana (VARACOMVAL), que está coordinada por la Unidad de Zoología de la Universidad de Valencia. Inmediatamente, ha acudido al lugar la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Torrevieja, que ha informado a la Concejalía de Medio Ambiente.
Así, el personal de Acciona, la contrata municipal de limpieza y aseo urbano, que incluye la limpieza de playas y costa, se ha puesto manos a la obra y ha logrado sacar el cadáver del agua en menos de tres horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno llevará a la Generalitat a los tribunales si no anula las medidas contra los derribos de las casas de Babilonia en Guardamar
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
- Una parcela inundable en Orihuela Costa con 64 viviendas previstas 'engulle' las señales de tráfico
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- Un policía pierde su plaza de funcionario al negarse a llevar arma por motivos religiosos
- Unas 30 gallinas de las que andan sueltas por las calles de Torrevieja aparecen muertas por envenenamiento
- El TSJ da la razón al PSOE de Torrevieja y anula la decisión de Dolón de prohibir el acceso a un expediente municipal