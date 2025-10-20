Sacan el cadáver de un atún rojo de 376 kilos en Torrevieja

Los servicios municipales de Torrevieja se han tenido que emplear a fondo para retirar el cadáver de un atún rojo de 376 kilos. Su elevado peso y tamaño han complicado las labores de extracción, a lo que se ha sumado el lugar en el que se encontraba, en el paseo de los Vientos de la urbanización Rocío del Mar, una zona rocosa del sur del municipio, ya lindando con el término municipal de Orihuela.

Poco antes de las 13 horas de este lunes, a través de una llamada al 112, se ha puesto en marcha la Red de Varamientos de la Comunidad Valenciana (VARACOMVAL), que está coordinada por la Unidad de Zoología de la Universidad de Valencia. Inmediatamente, ha acudido al lugar la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Torrevieja, que ha informado a la Concejalía de Medio Ambiente.

Así, el personal de Acciona, la contrata municipal de limpieza y aseo urbano, que incluye la limpieza de playas y costa, se ha puesto manos a la obra y ha logrado sacar el cadáver del agua en menos de tres horas.