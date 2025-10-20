Torrevieja eleva a 225.000 euros este año el pago por la cesión del "Pascual Flores" al averiarse el motor

El Ayuntamiento de Torrevieja y la andaluza Fundación Nao Victoria actualizaron y prorrogaron en febrero pasado el convenio por el cual el municipio paga desde 2021 una subvención anual a esta entidad especializada en la gestión de barcos históricos, a cambio de su mantenimiento y la promoción turística de la ciudad en eventos de veleros clásicos en todo el mundo.

La Fundación, experta en la gestión turística de este tipo de embarcaciones, se compromete a que la embarcación construida en un astillero de Águilas (Murcia) a mediados de la década de los 2000, visite la ciudad al menos una vez al año.

Miles de millas náuticas

Esta prolongación del convenio tramitada por el Instituto Municipal de Cultura, que no se hizo pública, fijó el pago municipal en 175.000 euros anuales para el periodo 2025-2028. Ahora se ha añadido, además, una addenda porque el motor del pailebote ha fallado y el arreglo también lo financia el erario torrevejense: otros 50.000 euros este año.

El velero ha recorrido en los últimos cuatro años 26.000 millas náuticas, casi 49.000 kilómetros. Una singladura importante para la nave si se tiene en cuenta que una vez terminada esta réplica del pailebote original botado a principios del siglo XX, el barco nunca había navegado hasta 2020, y tras una inversión millonaria y muchos problemas de mantenimiento, parecía abocado a permanecer atracado en el puerto sin llegar a navegar.

El velero histórico Pascual Flores ya está en la bahía de Torrevieja /

Convenio

El Ayuntamiento y la Fundación llegaron en octubre de 2020 a un acuerdo para darle salida a este patrimonio municipal atracado sin uso en el puerto de Torrevieja cuya reconstrucción terminó en 2008. Fundación Nao y Ayuntamiento aseguran en la información promocional del pailebote que el velero es el original construido en los astilleros de la playa del Arenal de Torrevieja a principios del siglo XX. Pero en realidad se trata de una réplica construida de nuevo cuño. El antiguo pailebote Pascual Flores, ejemplo de embarcación dedicada al cabotaje de la época dorada del comercio marítimo local, llegó con ayuda de un remolcador a la ciudad en 1999 procedente del Reino Unido tras ser adquirido por el Ayuntamiento. Costó 200.000 euros.

El final del histórico barco, recibido a lo grande a su llegada a puerto con banda de música incluida, fue, sin embargo, más triste. Después de algunos intentos de restauración resultó inservible y la mayor parte de sus cuadernas, tras un escaneo de la nave, terminaron en un vertedero incontrolado de Bigastro.

Su réplica está valorada en más de 3'5 millones de euros en el inventario municipal, y fue cedida por un período de cuatro años a la fundación andaluza. El convenio se firmó por 150.000 euros anuales que el Ayuntamiento entregaba a la Fundación Nao. Su actualización en 2023 elevó esta entrega económica en 20.000 euros -170.000-, y el acuerdo firmado el pasado mes de febrero lo elevó en 25.000 sobre el inicial hasta los 175.000, a los que debe añadirse este año la addenda para reparar el motor: otros 50.000.

Además de contar con el soporte financiero derivado de la cesión del Ayuntamiento, la Fundación Nao Victoria hace un uso turístico lucrativo del pailebote. Ofrece visitas guiadas con tarifa y organiza singladuras entre puertos para quienes quieran disfrutar de la experiencia de estar enrolados en un barco velero. Desde 2021 el barco está presente en numerosas ferias marítimas de Europa y del mundo.

Sin carga

En la petición realizada por la Fundación Nao Victoria se explica que durante once años el motor de la réplica del velero trabajó sin carga 400 horas y sin haber salido a navegar, salvo la navegación a Algeciras para salir varada en 2015 donde la Fundación Nao Victoria actualizó los certificados de la embarcación.

Entre 2021 y 2023 el motor no dio problemas. "Con los mantenimientos preventivos correspondientes y unas millas náuticas razonables sin fallos graves, se evidencia que el fallo oculto que presentaba el motor debido a la inactividad inicial y el deterioro interno del mismo, ha dado la cara con esta última gira", la de 2024, según explican los responsables de la Fundación en su petición al Ayuntamiento.