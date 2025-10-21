Euskadi es nación con selección internacional de fútbol en Torrevieja

Euskadi participa con su propia selección, de igual a igual, frente al resto de equipos internacionales, incluido el conjunto de España, en el campeonato del mundo de fútbol caminando -Walking Football Nations Cup- que se celebra desde este martes en Torrevieja y acogido por el Ayuntamiento de Torrevieja. El reconocimiento de las nacionalidades en las competiciones deportivas internacionales está, de momento, en los antípodas del ideario del Partido Popular, aunque esté normalizado para el futbol en otros estados como Reino Unido (Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra).

Anécdota

Para el equipo de gobierno del Partido Popular de Torrevieja es algo a que no tiene importancia sobre todo si la grieta en el ideario se produce en Torrevieja, que acaba de adjudicarle un contrato al organizador para que además de este año realice el del próximo 2026. Es solo una anécdota.

Para la la selección de Euskal Herria no lo es tanto según la descripción que de su participación en el campeonato en la web del evento: "El País Vasco es una nación autónoma dentro del Estado español y también ocupa una zona del suroeste de la República Francesa, con una población de aproximadamente tres millones de habitantes". Tirando de mitología fundacional añaden: "Los vascos fueron los primeros pobladores conocidos de Europa, y nuestra lengua se remonta a mucho antes que la mayoría de las lenguas del mundo". Una definición que firmaría cualquier abertzale en busca de la autodeterminación, sin cambiar una coma.

Tanto las selecciones de Euskadi como Catalunya cuentan con una larga trayectoria de participación en deportes donde las federaciones internacionales, normalmente para disciplinas minoritarias, se lo permiten. Una trayectoria tan larga como la polémica que le sigue. No es tan habitual que el país anfitrión de esas competiciones sea España.

Descripción del equipo vasco en la web de la competición / INFORMACIÓN

Inclusivo

Según señala el comunicado municipal el "tan esperado" evento deportivo "Walking Football World Nations Cup" comienza en Torrevieja este martes 21 de octubre, marcando el inicio "de una emocionante semana de competición internacional". La primera fase del torneo se centrará en tres categorías: Femenino Mayores de 40, Masculino Mayores de 70 y Masculino Mayores de 50, con partidos que se disputarán hasta el viernes 24 de octubre, día de las finales.

El evento, que se celebrará en la Ciudad Deportiva de Torrevieja, reúne a equipos de todo el mundo para competir, dice la nota de prensa, en "un ambiente de amistad, deporte y fútbol", dentro del formato inclusivo y "cada vez más popular" del walking football (fútbol caminando).

La competición femenina de mayores de 40 años comienza con una fase de liguilla, que "promete encuentros muy atractivos", señala en lenguaje promocional la nota de prensa. El torneo se abrirá con un partido entre Japón y las anfitrionas, España, marcando el tono de una "semana llena de emoción". Otros encuentros destacados de la primera ronda incluyen el "esperado" Inglaterra contra Australia y el interesante Francia contra República Checa. Gales debutará en la segunda ronda de partidos. Los cuatro mejores equipos de esta fase avanzarán a las semifinales.

Masculino mayores de 70 años

La categoría masculina de mayores de 70 años se ha dividido en dos grupos de cuatro equipos. En el Grupo A, Inglaterra se enfrenta a los Países Bajos, mientras que Japón juega contra Italia. En el Grupo B, Canadá se medirá a Francia, y Australia jugará frente al País Vasco. Tras la fase de grupos, los equipos pasarán a los cuartos de final, donde las posiciones determinarán los emparejamientos rumbo a las semifinales.

Cartel anunciador del evento deportivo internacional / INFORMACIÓN

Masculino 50 años

La categoría más competitiva de la semana, Masculino Mayores de 50, cuenta con 18 naciones divididas en tres grupos. Los cabezas de serie son Inglaterra (n.º 1 del mundo), República Checa (n.º 2 del mundo) y España, que ejercerá de anfitriona.

Grupo A: Inglaterra, Australia, País Vasco, Singapur, Italia, Escocia

Grupo B: República Checa, Canadá, Jersey, Chipre, Marruecos, Japón

Grupo C: España, Ruanda, Francia, Gales, Nigeria, Portugal

Es esta categoría donde las selecciones de España y Euskadi podrían terminar enfrentándose.Los dos primeros equipos de cada grupo, junto con los dos mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final.

A medida que avanza esta primera semana, la emoción crece tanto a nivel local como internacional, con Torrevieja consolidándose una vez más como un orgulloso centro del walking football mundial. La segunda semana del torneo comenzará el martes 28 de octubre.

Calendario deportivo

Este campeonato forma parte de la importante agenda de eventos deportivos que la flamante Ciudad Deportiva local acoge durante todo el año para mantener la actividad, también en temporada baja, de la planta hotelera local. El Ayuntamiento pone todas las facilidades para que la estancia también se convierta en una referencia de atracción turística. Por ejemplo, este campeonato del mundo reúne a casi 200 deportistas que llenan los tres principales hoteles del centro de la ciudad.

En esta ocasión la iniciativa se ha presentado exclusivamente con un comunicado sin la rueda de prensa habitual de la concejala del área Diana Box.