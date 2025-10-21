Incendio en un local comercial de Orihuela Costa
Los bomberos extinguen el fuego que se produce en el cuadro eléctrico del inmueble
Los bomberos han extinguido un incendio que se ha producido este martes en el cuadro eléctrico de un local en un edificio comercial de la calle República Dominicana en Orihuela Costa.
El fuego ha comenzado en la caja de luces tras irse la luz. El aviso se ha producido a las 8.28 horas y después de dos horas se ha dado por finalizada la intervención a las 10.23 horas sin que haya habido que lamentar heridos ni daños personales.
El humo ha invadido todo el local, por lo que efectivos del Parque de Bomberos de Torrevieja, además de la extinción, han tenido que realizar labores de ventilación de humo en múltiples estancias.
Hace poco más de un mes, los bomberos se tuvieron que emplear a fondo durante casi cuatro horas para extinguir otro incendio en un parking subterráneo en el litoral oriolano, en la calle del Mar, número 15, en Cabo Roig, justo en una zona comercial de Aguamarina en donde se encuentra una farmacia entre otros establecimientos.
No hubo que lamentar heridos, pero sí daños materiales: cuatro vehículos calcinados y diez dañados.
Además, debido a la gran cantidad de humo, se tuvo que desalojar el edificio de cinco plantas. También por ello y por la propagación del incendio a varios coches, se desplazó hasta el lugar toda la dotación disponible en el parque de bomberos de Torrevieja con ayuda del de Almoradí.
