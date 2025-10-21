Llega a la Vega Baja "La Caravana del Reciclaje"

El Consorcio Vega Baja Sostenible, entidad que gestiona las basuras de los 27 municipios de la comarca, ha presentado este martes en Almoradí su nueva campaña de educación y concienciación ambiental: "La Caravana del Reciclaje". Un remolque especial visitará cada localidad para desplegar un escenario y una zona de sensibilización donde un equipo de educación ambiental realizará diferentes actividades dirigidas a todo tipo de públicos.

Residuos en raya, cuentacuentos o yincanas de residuos son algunas de las actividades planificadas en esta campaña que cuenta con la financiación de la Generalitat Valenciana.

De momento ya se ha celebrado en la plaza de la Constitución del municipio almoradidense con una inauguración a cargo del director territorial de la Generalitat Valenciana, Miguel Halabí; la diputada de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Alicante, Magdalena Martínez; la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, y el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano.

Presentación de la campaña / Información

"Hoy presentamos una campaña de educación ambiental muy innovadora para informar, educar y concienciar", ha explicado Cano, que busca de una manera lúdica fomentar la correcta separación en origen de los residuos.

"Con esta iniciativa queremos impulsar la correcta gestión de residuos en el hogar, fomentando especialmente el uso del contenedor marrón para depositar los restos de comida y residuos orgánicos", ha añadido.

El alumnado de Primaria de los colegios Pascual Andreu, Manuel de Torres, Canales y Martínez y Santa María de la Huerta han podido estrenar esta divertida actividad participando en las distintas acciones educativas para mejorar su gestión de residuos en clase y en el hogar.

Avanzar hacia la sostenibilidad

Durante las próximas semanas, la caravana visitará todos los municipios consorciados. Se realizarán dos sesiones: una dirigida al público escolar y otra para la ciudadanía general. En las próximas semanas, se podrá consultar el horario, ubicaciones y fechas previstas para cada municipio en la web y redes sociales corporativas del Consorcio Vega Baja Sostenible.