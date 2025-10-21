La nueva pasarela de Correntías en Orihuela acumula un retraso de siete años

Nada se sabe sobre la pasarela de Correntías en Orihuela, para la que el Ministerio de Transportes estableció en 2018 un plazo de 26 meses para la licitación de la redacción y ejecución del proyecto.

Cambiemos, a través del grupo parlamentario plurinacional Compromís-Sumar, ha formulado dos preguntas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sobre el estado de ejecución de esta infraestructura y la renovación de la flota de trenes en la línea C-1 de Cercanías.

Así, solicita al Gobierno que explique los motivos por los que este proyecto no se ha ejecutado todavía y también la previsión que tienen para llevar a cabo la obra.

En 2023, cuatro años después de que se redactara la memoria, el administrador ferroviario, Adif, adjudicó -al tercer intento- las obras de construcción de la pasarela peatonal de Correntías sobre el acceso ferroviario de Alta Velocidad. El contrato recayó en la empresa Levantina Ingeniería y Construcción por un importe total de 1.057.106,78 euros, casi 100.000 euros menos del presupuesto base de licitación que el administrador ferroviario tuvo que subir para evitar que se volviera a quedar desierta la adjudicación.

El nuevo paso pretende conectar la pedanía oriolana de Correntías con el casco urbano, sustituyendo al actual, que cuenta con rampas muy empinadas, y para hacerlo más accesible.

La portavoz de la formación municipalista, Leticia Pertegal, señala que "debería estar resuelto desde 2020 como muy tarde, y casi seis años después seguimos igual, sin saber qué va a pasar con la pasarela, si se va a sustituir o no".

Con respecto a los nuevos convoyes, la realidad es que los que circulan por la línea ferroviaria C-1 son de los años 80, por lo que las averías son constantes, favoreciendo que los trenes lleguen tarde a destino, cancelando viajes y teniendo que realizar parte del viaje en autobús por la avería de trenes a mitad de camino. Todo esto genera que la mayor parte de las personas usuarias de la línea C-1, que la utilizan para ir a trabajar, estudiar o a los servicios médicos, lleguen tarde.

A juicio de la edil, "es lamentable el estado en que se encuentran, que todos los días los usuarios sufren retrasos del servicio, cancelaciones de viajes y averías en los convoyes".

Dado que desde el ministerio, hasta el año 2030 tiene prevista una inversión de mil millones de euros para la renovación de la flota de trenes, solicita que se renueven por completo en la línea de cercanías Alicante-Murcia, porque "es una línea muy utilizada a diario y no se puede ofrecer un servicio demencial como el actual", añade.