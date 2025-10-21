Orihuela da 70 ayudas de mil euros por hijo nacido en 2024

Arranca el plazo para solicitar la ayuda a la natalidad en Orihuela, desde este martes hasta el 4 de noviembre. La Concejalía de Familia ha abierto una convocatoria que se pone en marcha por primera vez en el municipio, una medida está destinada a ofrecer un respaldo económico a las familias en los primeros gastos derivados de la llegada de un nuevo miembro al núcleo familiar. La cuantía de la ayuda es de 1.000 euros por nacimiento, y en caso de parto múltiple se concederá por cada hijo nacido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Para ello, hay que cumplir una serie de requisitos. Los solicitantes han de ser las mujeres o personas que ostenten la custodia del recién nacido, españoles o extranjeros con residencia legal en España, siempre que sean mayores de 18 años y estén empadronados en Orihuela con una antigüedad ininterrumpida mínima de tres años a la fecha de inicio del plazo de solicitud. También deberán ser titulares de una cuenta bancaria y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Solicitudes

Las bases, que están publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento, indican que las solicitudes podrán presentarse preferentemente de forma telemática, también a través de la sede electrónica, y además podrán entregarse de manera presencial en el Registro General del Consistorio.

Los interesados deberán darse prisa porque la concesión de las ayudas se realizará por orden de presentación hasta agotar el crédito presupuestario, que es de 70.000 euros, por lo que hay un tope de 70 subvenciones, que son compatibles con otras ayudas, salvo que la normativa específica indique lo contrario.

Estadística

Los últimos datos demográficos de la Concejalía de Estadística, que también dirige Portugal, revelan la persistencia de una baja natalidad en el municipio. En 2024 nacieron 481 niños, un 1,8% menos que el año anterior, con un decrecimiento acumulado desde 2021 del 23%.

En cuanto a la nacionalidad de los recién nacidos, el 77% son de nacionalidad española (355 nacimientos). Marruecos ocupa el segundo lugar con 47 nacimientos, seguido por Colombia y Ucrania, ambos con 12, y Argelia y el Reino Unido, con 11 cada uno.

Desde la concejalía se ha hecho hincapié en que con esta convocatoria "refuerza su compromiso con las familias oriolanas, ofreciendo apoyo en los primeros momentos tras el nacimiento de un hijo y consolidando al municipio como un lugar que protege a sus familias".

En palabras de la concejal maría del Carmen Portugal, "queremos acompañar a las familias oriolanas en uno de los momentos más especiales de su vida, la llegada de un hijo".

La junta de gobierno local de Orihuela aprobó a mediados de julio las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas, pero no ha sido hasta el pasado día 14 cuando el mismo órgano dio luz verde por la vía de urgencia a la convocatoria.

Con todo, las críticas desde la oposición no se han hecho esperar. Desde Cambiemos, la edil Leticia Pertegal ha lamentado que estas ayudas se saquen "deprisa y corriendo para cumplir con el expediente y que se vea que la concejala más trabajadora del Ayuntamiento y la mejor pagada hace algo".

En este sentido, ha apuntado que Portugal ha tenido desde el 1 de enero de 2024 para convocarlas, pero lo ha hecho a punto de terminar el año 2025, dando un plazo de 15 días para solicitarla, por lo que ha concluido que "no hay voluntad de trabajar y hacer las cosas bien, y ojo que la ayuda solo es para los nacimientos de 2024. Los de 2025 ya veremos si tienen ayuda en el futuro".

Polémica

La creación de la Concejalía de Familia, a petición de Vox en el pacto de gobierno, ha sido polémica desde un inicio, acaparando las críticas de la oposición. Por ejemplo, el PSOE ha tachado el programa Km 0, una iniciativa de asesoramiento e información DE ayudas para familias, como "un ejemplo de política vacía al servicio de la propaganda ideológica de Vox".

Al mismo tiempo, Portugal ha ido ganando peso en los eventos del partido a nivel nacional. La concejala asistió en mayo en Burgos a la segunda reunión del Grupo de Respuesta Nacional de Familia, que está impulsado por la formación con el objetivo de lograr la integración de la perspectiva de familia en las políticas municipales, promoviendo una defensa firme de la familia y la maternidad. La edil destacó la creación del Observatorio de la Familia de Orihuela, un órgano consultivo, de carácter católico y antiabortista, que se encarga de asesorar, informar y realizar estudios sobre la materia en el municipio.

Poco antes, en febrero, la concejala participó en la primera reunión del nuevo comité de expertos impulsado por Vox, con el objetivo de coordinar propuestas relacionadas con la familia en el ámbito municipal.

También acaparó polémica en abril el evento "Familias comprometidas", que estuvo organizado por la concejalía en colaboración con las asociaciones Red Madre y Pro-Vida. El colectivo feminista Sororidad Orihuela y la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández criticaron esta iniciativa con "organizaciones que han sido identificadas por su vinculación con ideologías ultracatólicas y su oposición al derecho al aborto", mostrando su preocupación por que "el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Familia, colabore con estas asociaciones en un evento que no solo limita el acceso a información objetiva y plural sobre los derechos reproductivos, sino que también promueve una visión conservadora y patriarcal de la maternidad, excluyendo otras perspectivas y realidades de las mujeres".