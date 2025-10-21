A un paso de que se apruebe un megacamping en Sierra Escalona

El megacaping que comenzó a tramitarse en 2014 en la pedanía de Torremendo está más cerca de hacerse realidad. Ahora solo falta que el Ayuntamiento de Orihuela conceda la licencia ambiental, que autoriza la actividad y las condiciones para llevarse a cabo, después de que la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental haya dado luz verde concluyendo que no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no requiere evaluación de impacto ambiental ordinaria, según ha publicado el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

El proyecto, con el nombre oficial de campamento de turismo, granja escuela y centro de interpretación de la naturaleza es en realidad un resort con capacidad para 450 personas sobre 10,26 hectáreas a menos de dos kilómetros de la zona mejor conservada del Paisaje Protegido de Sierra Escalona y a uno del núcleo urbano de Torremendo.

Propuesto por la empresa Agro Torre Letur, la actividad ocupará un 44,1% del terreno, contando con unas 250 parcelas de acampada, capacidad para más de cien caravanas y 16 bungalows y zona de servicios distribuida en diferentes edificaciones (recepción, salón de juegos-club infantil, consulta médica, biblioteca, aseos, supermercado, peluquería, club social, restaurante, etc.). En total, 26.000 metros cuadrados, además de viales internos (7.000 metros cuadrados), zonas verdes, deportivas (2.000), aparcamiento (1.000) y piscina (600).

La parcela, que se encuentra en uno de los márgenes de la carretera de Rebate (CV-925), a 400 metros del cruce con la carretera que une Torremendo y San Miguel de Salinas (CV-951), se ubica en el ámbito del espacio Red Natura 2000 Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor. Además, el embalse de la Pedrera, situado al norte de la actuación, está incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana. Su ámbito de protección se sitúa a unos 420 metros de la zona de ejecución, por lo que unos 6.000 metros cuadrados se incluyen en su zona de influencia.

Por ello, el informe de la conselleria contempla una serie de requisitos o medidas correctoras. Por ejemplo, debido a que la actividad se ubica en el ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de Escalona, las obras deberán realizarse fuera del periodo comprendido entre abril y junio, y ya cuando esté en funcionamiento se tendrán que evitar ruidos innecesarios a la salida y puesta del sol, además de limitar la iluminación nocturna y acústica.

La mercantil también deberá concretar un proyecto de jardinería e integración paisajística, que tendrá que revisar el Ayuntamiento, "integrando en las zonas verdes previstas la pequeña loma existente en el centro de la parcela, respetándola, al menos, en parte", indica el informe, que añade que las edificaciones serán de colores adecuados con su entorno y usando materiales como piedra o forja.

Para prevenir la contaminación de suelo y aguas, las zonas de recogida de residuos estarán techadas y contarán con solera impermeable.

La zona de aparcamiento de vehículos contará, en el caso de que se construya con materiales impermeables, con drenaje y separador de hidrocarburos; en el caso de que se construya con otro tipo de pavimento, deberá establecerse una vigilancia adecuada con el fin de eliminar cualquier vertido que se produzca.

El Ayuntamiento también deberá poner especial atención al consumo de agua y se tendrán que incorporar medidas de ahorro.

Como consecuencia de la modificación del terreno natural, el proyecto especificará los tipos de pavimentos, que deberán ser naturales o filtrantes en la zona de camping para minimizar la incidencia en la recarga de los acuíferos subterráneos.

Por último, el proyecto deberá incorporar medidas de prevención contra la legionela y contra los insectos vectores de enfermedades, especialmente el mosquito tigre.

Tramitación

La Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental dictaminó en 2015 que el proyecto requería una tramitación ordinaria por sus repercusiones sobre la ZEPA Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor.

La Comisión Territorial de Urbanismo acordó en 2018 declararlo de interés comunitario, mientras que en 2021 y 2022 el Ayuntamiento trasladó el expediente para ser sometido a la evaluación de impacto ambiental ordinaria, pero se cerró porque no se completó la documentación necesaria en la forma y plazos requeridos.

En julio del año pasado la Dirección General de Medio Natural y Animal resolvió que el proyecto no tendrá efectos apreciables sobre la Red Natura 2000, así que un mes después el Consistorio reactivó el expediente volviendo a pedir la evaluación de impacto ambiental consistiendo. La documentación se completó el pasado mes de marzo y en mayo se inició la fase de consultas a los organismos afectados.

Asimismo, dice el informe, se insertó un anuncio en la página web de la conselleria durante 20 días sin que se recibieran alegaciones.

Precisamente, Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona (ASE), una de las asociaciones que en anteriores ocasiones, en 2020 y 2021, alegó en contra junto con Ecologistas en Acción y la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel de San Miguel de Salinas, pone el foco en que se ha producido "una tramitación opaca del último expediente de licencia ambiental, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal". Una falta de transparencia que, explica, "ha impedido que alegáramos nuevamente contra el proyecto y su estudio de impacto ambiental".

Tras realizar una búsqueda en el DOGV, Pavón no he encontrado nada relativo a ese último expediente de licencia ambiental, mientras que los anteriores expedientes sí se sometieron a información pública mediante anuncios publicados en el Diario Oficial.

Además, subraya que en el informe de impacto ambiental no hace ninguna referencia al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor en tramitación, que sitúa la parcela en la zona de mayor valor ambiental, por lo que sería un uso incompatible.

El pasado junio, otra empresa proyectó un megacamping de 33 hectáreas en Sierra Escalona, a menos de un kilómetro del que acaba de superar la evaluación ambiental, con una capacidad para mil personas, 261 tiendas de campaña y autocaravanas y 86 cabañas, además de restaurante, supermercado y 12.000 metros cuadrados de zona deportiva y piscina.

En zona inundable y duplicando la población de Torremendo, vecinos y ecologistas también presentaron alegaciones en contra.