Torrevieja destina 49 millones de euros a inversiones en su presupuesto de 2026

El Ayuntamiento de Torrevieja ha presentado este martes el proyecto de resupuestos para el ejercicio 2026, dotado con un total de 187.732.919 euros, lo que supone un incremento del 11,38% respecto al año anterior, como avanzó INFORMACIÓN.

Las cuentas, se formulan en equilibrio presupuestario y en cumplimiento de la normativa fiscal, y priorizan "la inversión pública, la acción social, la vivienda asequible y la sostenibilidad medioambiental, sin elevar la presión impositiva", según aseguraron el alcalde Eduardo Dolón y el concejal de Hacienda, Economía y Contratación, Domingo Paredes.

El capítulo de inversiones reales, que era la cifra que quedaba por desvelar de estas cuentas se eleva a 46,2 millones de euros, un 44% más que en 2025. El desglose plurianual de esas inversiones hasta 2029 las eleva hasta los 69 millones.

financiado mediante enajenación de patrimonio -18 millones estimados que se originan de la venta de más 180 viviendas de protección oficial que iban a ser gestionadas por el Ayuntamiento pero que se entregan a las empresas constructoras del Plan Vive-, préstamos y fondos europeos. Entre las actuaciones destacan la remodelación de zonas verdes, la construcción del Centro de Alzheimer, construcción de sendas peatonales, mejoras en alumbrado público y obras de accesibilidad.

"Participativo"

El presupuesto, aseguraron Dolón y Paredes, presenta un enfoque "participativo", incorporando propuestas ciudadanas por un importe de dos millones de euros-este capítulo quedó en 2024 sin cumbrir para este 2025 por falta de participación- , y refuerza partidas clave como el nuevo transporte público, con siete millones destinados a su puesta en marcha, los servicios sociales, la regeneración urbana y la infraestructura verde.

Los ingresos municipales se sostienen en la estabilidad tributaria, con un ligero crecimiento en impuestos directos (+3,38%) y un importante volumen de recursos procedentes de la "venta de suelo para vivienda pública" -y del parque municipal de vivienda ligado a esa venta-, que aportará casi 18 millones de euros. Asimismo, se refuerzan las ayudas sociales con nuevas partidas para menores con cáncer, personas con enfermedades neurodegenerativas y jóvenes en situación de emancipación.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, consideró el presupuesto “realista y responsable”, diseñado para consolidar la transformación urbana y social de la ciudad sin comprometer la estabilidad económica. Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, destacó que las cuentas reflejan una gestión “prudente, cercana y eficaz”, centrada en la protección del interés general, la calidad de los servicios públicos y una fiscalidad moderada.

Parque de vivienda municipal

A preguntas de INFORMACIÓN el alcalde Dolón señaló que el Ayuntamiento recibe 18 millones de euros por la venta de la vivienda de protección oficial que iba a gestionar directamente a través del Plan Vive. Se trata del 15 % de los pisos que van a construir las tres empresas adjudicatarias de los cuatro lotes contratados y que suman 811 viviendas. Ese porcentaje es el estimado del valor de los terrenos. En vez de entregarlos en viviendas el Ayuntamiento ha decidido venderlos directamente a los adjudicatarios y recibir su valor económico, lo que va a permitir al municipio depender menos en 2026 de operaciones financieras de préstamo y no endeudarse.

Las pluviales no están

En los presupuestos no figura partida alguna de inversiones para acelerar las obras del Plan Director de Pluviales, que el Ayuntamiento se ha comprometido a abordar después de las consecuencias de la dana Alice, que dejaron patente la insuficiencia de las actuales infraestructuras de recogida de agua de lluvia, en la cuenca vertiente a la laguna de Torrevieja y en la zona de la playa de Los Locos con una precipitación de 80 litros por metro cuadrado. El alcalde Dolón, preguntado por esta carencia, recordó que toda la estrategia de inversión en una red de colectores de pluviales en Torrevieja para rebajar el impacto de lluvias torrenciales lo ha asumido Agamed desde hace muchos años y aseguró que la prioridad a la hora de abordar esas infraestructuras forma parte del orden del día de un consejo de administración de Agamed que es inminente. Reiteró que todas las obras necesarsias serán sufragradas con fondos propios de la empresa mixta, participada en un 74 % por Hidraqua y un 26 % por Hidraqua.

Agamed, que culmina su concesión en tres años, ha realizado inversiones anuales con un máximo de cuatro millones de euros en esas infraestructuras, en el mejor de los ejercicios, porque su presupuesto también se debe destinar a la mejora de la red de abastecimiento y alcantarillado.

21 millones

Solo la construcción de un colector de pluviales subterráneo a lo largo de la vái verde entre la nueva nueva balsa de laminación de la Hoya, los dos parques inundables de Torrealmendros y Doña Inés, y la balsa de laminación de Las Torretas hasta la zona del Acequión, donde se ubicará un tanque de tormentas, para limpiar el agua y evacuarla hasta la bahía cuesta 21 millones de euros sin IVA.

