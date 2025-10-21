El trasvase y la dana Alice dan un respiro a la cuenca del Segura que gana 18 hectómetros en veinte días

La llegada de agua del trasvase del Tajo y, en menor medida, las precipitaciones registradas por la dana Alice y las de finales de septiembre han dado un pequeño respiro a los embalses de la cuenca del Segura en los últimos veinte días, ya que, con el inicio del mes de octubre y el nuevo año hidrológico, han ganado 18 hm3. Algo que rompe una tendencia de cinco meses sin aportaciones que llegen a sumar sobre el total -desde mayo pasado- y con las reservas de agua en la cuenca por los suelos.

No obstante, la situación sigue siendo, como es histórico en esta cuenca, de una escasez de agua estructural. Los reservorios del Segura cuentan ahora con 206 hm3. Un agua embalsada que no llega ni al 20 % de su capacidad. Y la del Segura sigue siendo la cuenca con menos caudales en los embalses con respecto a su capacidad total -que es de 1.140 hectómetros- de todas las demarcaciones hidrológicas del país.

Poco en cabecera

Las lluvias torrenciales derivadas de la dana Alice se concentraron en el centro y norte del litoral y prelitoral de la Región de Murcia y en el extremo sur de la provincia de Alicante, en especial en Pilar de la Horadada y Torrevieja. Los acumulados fueron de más de cien litros por metro cuadrado, y en algunos puntos rozaron los 200. El agua se fue al mar, provocando, de nuevo, una situación de crisis y contaminación en el Mar Menor por la enorme aportación de agua dulce del acuífero y cauces de drenaje del regadío del Campo de Cartagena, que ya está generando episodios de falta de oxígeno en la laguna.

Sin embargo, las precipitaciones fueron mucho más discretas en la cabecera de la cuenca de Albatece, Jaén, Granada y el interior de Murcia, donde se encuentran los embalses de mayor capacidad.

La mayor parte de la aportación procede de la recuperación del trasvase Tajo-Segura, que mantuvo paralizados los envíos de agua durante más de veinte días del mes de agosto por una grave avería del acueducto en Letur, en Albacete, con el colapso de los paños de hormigón de un tramo del canal a cielo abierto. El 2 de octubre, cuando se recuperó la funcionalidad del trasvase, quedaban pendientes de trasvasar 168 hectómetros cúbicos. El acueducto tiene una capacidad limitada de 60 al mes y seguirá enviándola hasta final de año. La llegada de esta agua se ha hecho notar poco a poco en las infraestructuras del trasvase, y será más evidente en las próximas semanas.

Nuevos regadíos

El agua del trasvase alimenta a los nuevos regadíos desde hace 46 años, pero se acumula en embalses compartidos con el resto del sistema del Segura. Los que más agua reciben del trasvase, porque están conectados directamente con la infraestructura del trasvase y el postrasvase, son el Talave, Camarillas, Crevillent y La Pedrera. En las estadísticas se hace notar la distribución renovada de estos caudales, porque son los que aumentan esta misma semana, en la que el incremento ha sido de once hectómetros, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura, hechos públicos por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Los agricultores que riegan del trasvase pudieron sortear la falta de agua por la avería porque en meses anteriores los envíos habían sido continuos y las explotaciones están preparadas para almacenar el máximo de agua en balsas y por la cesión de aguas de la propia cuenca del Segura que ahora será devuelta al riego tradicional, que suma más de un año de restricciones en las tandas.