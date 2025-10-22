Almoradí amplía su cementerio con 176 nuevos columbarios
El municipio finaliza las obras que han supuesto una inversión de 256.000 euros
El Ayuntamiento de Almoradí ha finalizado las obras de ampliación y mejora del cementerio municipal con una inversión de 256.000 euros, que han permitido incrementar el número de columbarios en 176 unidades y renovar distintos espacios de la parte nueva del recinto.
El concejal de Cementerios, Domingo Andreu, ha explicado que esta actuación "responde a una necesidad urgente, ya que el cementerio estaba alcanzando su límite de capacidad". Según ha detallado, se han completado todas las parcelas disponibles con nuevos columbarios, además de unificar la estética de los módulos existentes para que todo el conjunto presente una imagen homogénea.
Entre las principales novedades destaca la creación de un espacio cubierto destinado a ceremonias, un recinto "muy demandado", según el edil, que permitirá celebrar misas o actos de despedida "con mayor comodidad y respeto, especialmente en fechas señaladas como Todos los Santos".
Asimismo, se ha construido un osario municipal, una instalación necesaria para albergar restos trasladados por antigüedad, "de modo que las familias puedan tener un lugar digno y accesible donde visitarlos", ha añadido. También se ha renovado la puerta principal del cementerio antiguo, adaptándola a la nueva estética del conjunto.
La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha destacado que estas obras "demuestran el compromiso del equipo de gobierno con el mantenimiento y mejora de todos los servicios públicos", recordando que "en los próximos meses se continuará actuando en la parte antigua del cementerio para rehabilitar los grupos más envejecidos y garantizar su conservación".
Todos los Santos
Con motivo de la festividad de Todos los Santos, la alcaldesa ha avanzado además que este año se ampliará el servicio de autobuses al cementerio, que funcionará el viernes 31 de octubre, el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre, para "facilitar los desplazamientos y evitar problemas de acceso durante estos días de gran afluencia".
