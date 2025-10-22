Los Montesinos arranca las obras de ampliación del colegio Virgen del Pilar a través del Edificant

El Ayuntamiento de Los Montesinos ha firmado este miércoles el acta de inicio de las obras de ampliación del Colegio Público CEIP Virgen del Pilar. La actuación, incluida en el Plan Edificant de la Generalitat Valenciana, en el anterior mandato del Consell pero financiada por el actual, cuenta con una inversión que "ronda" los 3 millones de euros y un plazo de ejecución aproximado de dos años. El inicio de las obras está previsto para la próxima semana.

Reformas

El colegio público, el único del municipio, ya fue objeto de una inversión de renovación a través del Edificant en 2021.En la inauguración de esas obras por 1,7 millones con la ampliación la cocina y la creación de una sala polivalente, es donde se anunció la ampliación que va a comenzar cuatro años y medio después.

Sin embargo, la delegación de competencias en el municipio para que se hicera cargo de toda la tramitación, que es una las ventajas del Edificant, no ha redundado, en el caso de Los Montesinos, en darle excesiva agilidad a la tramitación. El contrato de redacción y dirección facultativa de las obras recayó en Gestec por 212.237 euros a mediados de 2023. La información posterior sobre la propuesta de contratación para la ejecución del contrato se remonta a octubre de 2024, donde se propone la adjudicación a una UTE de dos empresas con la oferta más económica. La información pública sobre la adjudicación, en una mesa contratación presidida por el propio alcalde, no ha incorporado más información desde entonces. La primera y la segunda empresa propuestas para hacer la obra habrían renunciado por falta de restabilidad de un presupuesto fijado hace más de dos años con lo que la propuesta se ha formalizado para la tercera.

600 alumnos

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio y la ampliación del actual edificio de Infantil, lo que permitirá añadir "una línea más al colegio" y dar respuesta al crecimiento poblacional de Los Montesinos, que cuenta con algo más de 5.600 habitantes. Se crearán tres nuevas unidades de Educación Infantil, seis de Educación Primaria, además de la ampliación de la cocina y el comedor escolar, junto a otras actuaciones de mejora y modernización de las instalaciones. Esa ampliación supone que el centro contará con tres líneas, tres aulas por curso, y más de 550 alumnos.

"Día importante"

El alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, ha destacado que este es “un día muy importante para nuestro pueblo y para el futuro de la educación en Los Montesinos”. “Con este proyecto garantizamos que nuestros niños y niñas puedan seguir estudiando en un entorno moderno, seguro y adaptado al crecimiento de nuestro municipio. Preparamos Los Montesinos para el futuro, con infraestructuras educativas de calidad y con visión de crecimiento”, ha subrayado Butrón.

"Esfuerzo conjunto"

Por su parte, la concejala de Educación, Rosa Belén Morán, ha querido agradecer “la colaboración de la comunidad educativa y el esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y la Generalitat para hacer realidad este proyecto”. “La ampliación del CEIP Virgen del Pilar es una respuesta directa a las necesidades actuales del centro y una apuesta clara por la educación pública de calidad. Este proyecto nos permitirá ofrecer más plazas, mejores servicios y un entorno más adecuado para el aprendizaje y la convivencia”, ha señalado Morán.

Con esta inversión, el Ayuntamiento de Los Montesinos reafirma su compromiso con la educación, la planificación del crecimiento urbano y la mejora de los servicios públicos, garantizando un futuro con más oportunidades para todos los vecinos y vecinas.