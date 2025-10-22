El "caso Koldo" paraliza la nueva pasarela de Correntías en Orihuela

La pasarela peatonal de Correntías sobre el acceso ferroviario de Alta Velocidad en Orihuela lleva siete años de espera. El Ministerio de Transportes estableció en 2018 un plazo de 26 meses para la licitación de la redacción y ejecución del proyecto, y ya en 2023, cuatro años después de que se redactara la memoria, el administrador ferroviario, Adif, adjudicó -al tercer intento- las obras de construcción.

El contrato recayó en la empresa Levantina Ingeniería y Construcción por un importe de 1.057.106 euros, casi 100.000 euros menos del presupuesto base de licitación que se tuvo que aumentar para evitar que se volviera a quedar desierta la adjudicación. En concreto, esta licitación se publicó con un incremento en el presupuesto de más del 20% con respecto a la propuesta anterior, por la subida de los materiales.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha paralizado este proyecto porque la adjudicataria es una empresa valenciana que aparece en el "caso Koldo", dentro de la causa abierta en el Tribunal Supremo para investigar la presunta implicación del exministro José Luis Ábalos.

Precisamente, Cambiemos, a través del grupo parlamentario plurinacional Compromís-Sumar, ha formulado esta semana una pregunta al ministerio sobre el estado de ejecución de esta infraestructura. Así, solicita al Gobierno que explique los motivos por los que este proyecto no se ha ejecutado todavía y también la previsión que tiene para llevar a cabo la obra.

El nuevo paso pretende conectar la pedanía oriolana de Correntías con el casco urbano, sustituyendo al actual, que cuenta con rampas muy empinadas, y para hacerlo más accesible.

Actual pasarela que cruza la carretera y las vías del tren / Tony Sevilla

Un largo periplo

Esta infraestructura se adjudicó en octubre de 2019 por un montante de 780.450 euros, pero se anuló el contrato. En diciembre de 2021 volvió a salir a licitación por un importe de más de 900.000 euros, que quedó desierta a mediados de 2022.

Antes de la primera adjudicación suspendida por Adif, el administrador ferroviario tuvo que realizar una expropiación de 2 metros cuadrados de suelo propiedad de tres particulares e incluso impulsó un contrato de supervisión de las propias obras con un coste de 300.000 euros.

El proyecto, que tenía un plazo de ejecución de once meses, contempla la construcción de una pasarela adaptada a personas con movilidad reducida además de incluir iluminación de bajo consumo.

Las obras de soterramiento del tendido férreo de Alta Velocidad de la línea Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, a su paso por la localidad, hicieron necesaria la creación de un itinerario peatonal alternativo mediante una pasarela -provisional- ubicada en la avenida del Marqués de Molins.

La nueva estructura conectaría la calle Obispo Rocamora con la carretera a Bigastro y el Polígono 15C salvando tanto la línea de Alta Velocidad de Levante como la carretera CV-930. La actual plataforma, de metal y provisional, suscita continuas quejas y molestias por quienes la cruzan ante la falta de seguridad y el esfuerzo que requiere subir sus elevadas rampas con una inclinación que llega al 9%, cuando lo legal es un máximo de un 8%. Además, su estado de conservación es muy deficiente, con corrosión y fisuras en el hormigón.

La nueva, con una longitud total de 202,8 metros de longitud contempla un tramo central de hormigón, dos rampas de acceso con una pendiente longitudinal del 8% y del 6% en el tramo central, barandillas metálicas de protección, iluminación led de bajo consumo y canaletas para la evacuación de aguas pluviales.

Adif y el Ayuntamiento de Orihuela firmaron hace unos años un acuerdo de colaboración con varios compromisos para la mejora de la integración urbana del ferrocarril a su paso por el municipio mediante actuaciones encaminadas a garantizar la permeabilidad, la seguridad vial y la adaptación de la zona urbana en su conjunto.