Tu hogar con vistas a la laguna salada de Torrevieja

Con el paisaje de las Salinas de Torrevieja como protagonistas, el residencial se adapta a la topografía del terreno dejando abierta completamente una fachada de la parcela a las vistas, e implanta los volúmenes construidos entorno a una espaciosa zona común de piscina y jardines.

El equipo de ArquitectosMAB consigue alcanzar un ratio de viviendas rentable al mismo tiempo que genera un espacio común de gran calidad. Las viviendas de formato vacacional, cuentan con una distribución de planta libre, pudiendo adaptar su interior y personalizarse para cada propietario.

Las viviendas cuentan con los estándares de calidad y eficiencia energética más altos, con carpinterías de primera, aerotermia, climatización por conductos e instalación fotovoltaica.

El interior de estas viviendas consigue introducir la paz que transmite el paisaje natural.

Asimismo, el residencial cuenta con un aparcamiento común soterrado, con preinstalación para cargador eléctrico en todas las plazas.

«Con una ubicación inmejorable, un diseño inteligente y adaptable, y un constructor garantía de calidad como en este caso, merece la pena comprar sobre plano», señala Antonio Campos Villanueva, Main Architect y CEO de la firma MAB – More Architecture & Building.

Una de las propuestas espaciales elaboradas por los arquitectos para el interior de estas viviendas consigue introducir la paz que transmite el paisaje natural. Trabajando con el color y la materialidad presente en la salina, se genera un lugar interior único y que dialoga con las vistas. En este caso además, se plantea un salón comedor-cocina pasante norte-sur, para tener en este espacio común de la vivienda tanto la orientación sur como las vistas a la laguna. Este espacio continuo hace también que el elementos visual se enfatice y sea protagonista del espacio.

Al estar diseñado con la totalidad de los soportes estructurales en el perímetro de fachada, se han diseñado varias posibilidades de distribución, según las necesidades de los clientes y preferencias del constructor, Onaru. Onaru es una empresa renovada cuyo origen es una constructora con más de 30 años de experiencia en el sector y en la zona de la Costa Blanca.

Más información:

La primera fase ya está completamente terminada, mientras que las tres restantes se encuentran en ejecución. El proyecto entra en su etapa final: quedan las últimas viviendas disponibles.

Si está interesado y quiere más información al respecto puede entrar en la página web o escribir al mail: onaru@arquitectosmab.es y le darán un trato exquisito.