Una moción pone el foco en el "desdén, lejanía y desprecio" del bipartito hacia la Cámara de Comercio de Orihuela

La Noche de la Economía dio para una sexta edición cargada de reivindicaciones por parte del presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez, que criticó la parálisis de la ciudad y la mala gestión. Lo hizo ante un nutrido tejido económico e industrial y numerosos representantes institucionales, entre los que se encontraba el alcalde del municipio, Pepe Vegara, que esbozó el futuro parque empresarial, sin dar cuenta de acciones concretas que se hayan puesto en marcha en estos más de dos años de gobierno local de PP y Vox.

Todo ello se ha traducido ya, tan solo poco más de dos semanas después, en una moción que ha presentado Ciudadanos -para el pleno del día 30- para instar al bipartito a dotar de una partida suficiente y adecuada en los presupuestos de 2026, asignándole una subvención directa a la institución para la financiación de actividades concretas a desarrollar en materia de fomento del comercio local de Orihuela. Hay que recordar que en las cuentas de 2024 y 2025 se incluyó una partida de 18.000 euros como ayuda nominativa al organismo.

Así ha sido La Noche de la Economía de Orihuela / Áxel Álvarez

Pero no solo se trata de un incentivo económico. La iniciativa también recoge que "la actividad de la Concejalía de Comercio no sirve actualmente a los intereses de comerciantes y empresarios oriolanos, debiendo corregir esta actitud de desdén hacia la Cámara de Comercio, para obtener por medio de ella el parecer y la opinión puntual del sector comercial y empresarial de la ciudad, a fin de diseñar y llevar a cabo medidas realmente productivas".

Acercar posiciones

En este sentido, añade que "es absolutamente inexplicable la lejanía del Ayuntamiento con la Cámara, cuando podría ejercer una labor consultiva, de asesoramiento y apoyo al gobierno local en cualquier medida a poner en marcha", algo que ya se intentó en 2011 y que fructificó con la creación del Consejo Local de Comercio y Hostelería del Municipio de Orihuela, que está desactivado por la propia concejalía, lo que muestra "el desprecio hacia la participación del sector en las políticas locales municipales", insiste.

Por ello, se insta al equipo de gobierno a recuperar este Consejo Local a través de las reuniones periódicas previstas reglamentariamente a fin de llevar a cabo su cometido asesor y consultivo para el Ayuntamiento.

Así, de aprobarse el texto, se exige que la concejalía normalice y mantenga de manera permanente una relación de cooperación y coordinación con la Cámara para el diseño de políticas públicas municipales. En este punto, además, se hace hincapié en que desde el inicio del mandato, el departamento que dirige Vicente Pina tiene "una absoluta inactividad, sin desarrollar iniciativas que se demandan desde hace años de implementar un centro comercial abierto en los principales ejes comerciales de Orihuela".

Sin ir más lejos, Martínez pidió en la Noche de la Economía que se active el casco histórico, que continúa deteriorándose día a día", recordando que duerme en un cajón el proyecto de Pateco para desarrollar el centro comercial urbano, del que subrayó que "es la única solución a nuestra reactivación comercial", por lo que abogó por su ejecución, con la vista puesta en una ciudad para las personas, ganando espacios de convivencia y zonas verdes y reduciendo la presencia de vehículos en las calles.

Por último, se insta a la Administración local a implementar una unidad administrativa integrada dentro de la Concejalía de Comercio que cumpla los requisitos necesarios para ser acreditada como agencia de la Red AFIC, de Agencias del Fomento de la Innovación Comercial de la Comunidad Valenciana, para desarrollar políticas municipales en beneficio del comercio local, como ya aprobó por unanimidad el pleno hace un año y medio sin que se haya llevado a cabo.