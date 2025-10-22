"Los motivos del viento", un homenaje musical a Miguel Hernández en Orihuela

Auralaria Poesía Escénica realizará un concierto para homenajear la obra y la figura de Miguel Hernández en el auditorio de La Lonja de Orihuela el próximo sábado a las 20 horas. Bajo el título Los motivos del viento, el evento se incluye en las actividades de bienvenida programadas por la Oficina de Cultura de la Universidad Miguel Hernández (UMH).

Auralaria repasará los diferentes ejes temáticos que componen la poética hernandiana y que se ven reflejados en temas musicales de ámbito nacional e internacional, desde Leonard Cohen hasta la cantautora checa Markéta Irglová o la danesa Agnes Obel.

Además, se proyectará el cortometraje La casa vacía, que Auralaria grabó en la Casa Museo Miguel Hernández, con el que consiguió en 2016 el primer premio del sexto concurso de cortometrajes de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH.

En el concierto participarán Luisa Pastor (voz), Carolina Llanes (piano y voz), Eva García Lorca (acordeón), Paula Sánchez (percusión) y en los coros Alba Giménez y Candela Sánchez. La presentación correrá a cargo de Álvaro Giménez. La entrada será libre hasta completar aforo.

Cartel del concierto / Información

El pasado sábado, en el mismo escenario, se llevó a cabo otro homenaje orquestal al poeta. La Orquesta de Cámara Lux Aeterna, dirigida por Rafael Lozano, mostró las nuevas composiciones creadas en honor al escritor con un concierto gratuito.

Bajo el nombre de La fuerza de un poeta, la actuación remarcó piezas interpretadas por Susanna Vardanyan (soprano), Rafael Lozano (saxofonista), Carolina Llanes (pianista), Antonio Pujol (trompa), Cristian Casanova (violín I), Cristina Carp (violín II), Stephan Cámara (viola), Joshua Lind (violonchelo) y Antuan Arutyunyan (contrabajo).

Durante la actuación sonaron canciones como Sólo quien ama vuela, Antes del odio, El hambre, Burladero, El nazareno, La boca, El mundo de los demás y Del ay al ay por el ay, entre otras, en un evento que estuvo organizado por la Concejalía de Cultura.