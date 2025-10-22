"Los motivos del viento", un homenaje musical a Miguel Hernández en Orihuela
Un concierto repasará este sábado en La Lonja los ejes temáticos de la poética hernandiana, dentro de las actividades de bienvenida de la UMH
Auralaria Poesía Escénica realizará un concierto para homenajear la obra y la figura de Miguel Hernández en el auditorio de La Lonja de Orihuela el próximo sábado a las 20 horas. Bajo el título Los motivos del viento, el evento se incluye en las actividades de bienvenida programadas por la Oficina de Cultura de la Universidad Miguel Hernández (UMH).
Auralaria repasará los diferentes ejes temáticos que componen la poética hernandiana y que se ven reflejados en temas musicales de ámbito nacional e internacional, desde Leonard Cohen hasta la cantautora checa Markéta Irglová o la danesa Agnes Obel.
Además, se proyectará el cortometraje La casa vacía, que Auralaria grabó en la Casa Museo Miguel Hernández, con el que consiguió en 2016 el primer premio del sexto concurso de cortometrajes de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH.
En el concierto participarán Luisa Pastor (voz), Carolina Llanes (piano y voz), Eva García Lorca (acordeón), Paula Sánchez (percusión) y en los coros Alba Giménez y Candela Sánchez. La presentación correrá a cargo de Álvaro Giménez. La entrada será libre hasta completar aforo.
El pasado sábado, en el mismo escenario, se llevó a cabo otro homenaje orquestal al poeta. La Orquesta de Cámara Lux Aeterna, dirigida por Rafael Lozano, mostró las nuevas composiciones creadas en honor al escritor con un concierto gratuito.
Bajo el nombre de La fuerza de un poeta, la actuación remarcó piezas interpretadas por Susanna Vardanyan (soprano), Rafael Lozano (saxofonista), Carolina Llanes (pianista), Antonio Pujol (trompa), Cristian Casanova (violín I), Cristina Carp (violín II), Stephan Cámara (viola), Joshua Lind (violonchelo) y Antuan Arutyunyan (contrabajo).
Durante la actuación sonaron canciones como Sólo quien ama vuela, Antes del odio, El hambre, Burladero, El nazareno, La boca, El mundo de los demás y Del ay al ay por el ay, entre otras, en un evento que estuvo organizado por la Concejalía de Cultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno llevará a la Generalitat a los tribunales si no anula las medidas contra los derribos de las casas de Babilonia en Guardamar
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- Una parcela inundable en Orihuela Costa con 64 viviendas previstas 'engulle' las señales de tráfico
- Unas 30 gallinas de las que andan sueltas por las calles de Torrevieja aparecen muertas por envenenamiento
- El TSJ da la razón al PSOE de Torrevieja y anula la decisión de Dolón de prohibir el acceso a un expediente municipal
- El mercadillo de la N-332 desafía al alcalde de Guardamar y abrirá mientras no decida el juzgado