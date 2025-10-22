Orihuela invita a los niños a explorar el arte con talleres creativos y museos

La Concejalía de Cultura de Orihuela ha presentado "ExplorArte", un nuevo proyecto educativo y artístico dirigido a niños. La actividad propone un recorrido por los museos y espacios culturales de la ciudad a través de talleres creativos, con el objetivo de acercar el patrimonio, la historia y el arte de la ciudad de una forma lúdica y participativa.

La edil de Cultura, Anabel García, ha destacado que "con este nuevo proyecto que ponemos en marcha los museos de la ciudad se convierten en espacios de descubrimiento y creatividad para los niños".

Estos talleres están dirigidos a niños de entre 4 y 14 años y se desarrollarán en distintos espacios culturales los martes, viernes y sábados entre octubre y diciembre con un total de ocho sesiones presenciales de entre hora y media y dos horas de duración, con un aforo máximo de 15 a 20 niños por grupo, y se recomienda que los menores asistan acompañados de sus padres.

Cartel de la actividad / Información

Las actividades abordarán temáticas tan variadas como la reinterpretación visual de los versos de Miguel Hernández, el descubrimiento de la cerámica arqueológica, la creación de tocados festeros, la elaboración de adornos navideños o el montaje de un belén recortable.

Cada sesión comenzará con una breve explicación narrativa y visual sobre el museo, la obra o el tema central, adaptada al lenguaje infantil. A continuación, los niños realizarán su propia pieza artística, aprendiendo técnicas de ilustración y creación manual. La jornada concluirá con una mini exposición dentro del museo o biblioteca, donde los niños presentarán sus trabajos.

Calendario de actividades 25 octubre Casa Museo Miguel Hernández (11-13 horas) 8 noviembre Museo de la Muralla (11-13 horas) 15 noviembre Casa Museo Miguel Hernández (11-13 horas) 22 noviembre Museo de la Reconquista (11-13 horas) 12 diciembre Biblioteca María Moliner (17:30-19.30 horas) 19 diciembre Biblioteca María Moliner (17.30-19.30 horas) 23 diciembre Museo del Belén (11-13 horas) 30 diciembre Museo del Belén (11-13 horas)

El objetivo es que los niños aprendan sobre la historia y el patrimonio local mientras se divierten. En palabras de García, "todo el contenido gira en torno a nuestro patrimonio, a nuestras tradiciones y a la identidad cultural de la ciudad, con el fin de que los niños aprendan a valorar la historia y el arte de Orihuela mientras se divierten".

Metodología

El proyecto se desarrollará bajo la dirección de la ilustradora oriolana Elisa Martínez Zerón (Eli Martínez Studio), que ha diseñado una metodología que une ilustración, procesos creativos y patrimonio cultural.

Según Martínez Zerón, "la metodología consiste en transformar esa experiencia museística de los niños a través de un proceso creativo que es lo que da valor al aprendizaje". Además, ha añadido que "los niños siempre aprenden muchísimo más cuando tienen un proceso lúdico entre manos y eso les lleva a interiorizar mucho mejor los conceptos que les vamos a transmitir de la historia y la cultura que tenemos en Orihuela".

De este modo, "ExplorArte" pretende despertar en los más jóvenes el interés por la cultura local, reforzar su autoestima creadora y construir un vínculo afectivo con el patrimonio material e inmaterial de Orihuela.

Las familias interesadas pueden inscribir a los niños enviando un correo electrónico a culturayjuventud3@gmail.com, indicando el nombre, edad del participante y el taller concreto al que desean asistir.