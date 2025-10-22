Orihuela lleva la luz a los caminos rurales de los núcleos diseminados de sus pedanías

El Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a licitación el proyecto de instalación de alumbrado público con tecnología solar en zonas diseminadas del término municipal. La actuación, que está impulsada por la Concejalía de Infraestructuras, tiene un presupuesto de 122.391 euros y un plazo de ejecución de un mes, suponiendo una mejora notable en la seguridad, accesibilidad y calidad de vida de los vecinos de numerosas pedanías que hasta ahora carecen de iluminación.

Las actuaciones se realizarán en diferentes puntos y caminos rurales, como el área recreativa de San Isidro, Barbarroja, barrio Los Quiles en La Murada, Cabecicos Verdes (junto a la Rambla de la Dehesa), Hurchillo (cementerio, Fuente Don Juan y Rincón del Portillo), Camino de En medio, Cruce de la Vereda Liorna con la CV-923, Dehesa de Pinohermoso, Desamparados (varias veredas), El Badén, La Aparecida (vereda Los Gerónimos y Los Briones) y Virgen del Camino, entre otros.

El proyecto contempla la instalación de nuevas columnas troncocónicas de seis metros de altura y luminarias solares LED con baterías de litio de larga duración. Estas luminarias, con un tono de luz neutra, dispondrán de sensores de movimiento y un sistema de control inteligente que permite hasta tres días de autonomía con una sola carga.

Eficiencia

La Concejalía de Infraestructuras apuesta así por un modelo de alumbrado eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que evita el consumo eléctrico tradicional gracias a la energía solar y permite un importante ahorro económico a medio y largo plazo. La utilización de tecnología LED de última generación reducirá al mínimo el impacto lumínico, al mismo tiempo que garantiza una iluminación homogénea y adaptada a las necesidades de cada entorno.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha subrayado la importancia de esta actuación, ya que "este proyecto responde a una demanda histórica de muchos vecinos de nuestras pedanías, que reclamaban mayor seguridad en caminos y espacios que hasta ahora quedaban totalmente a oscuras. Con esta inversión, además de mejorar su día a día, apostamos por un modelo de alumbrado eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente".