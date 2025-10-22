Pacto secreto: así se repartieron la Alcaldía PP y PSOE de Benejúzar

Solo horas después de las elecciones de mayo de 2023 los candidatos electos a la Alcaldía de Benejúzar por el PP, Vicente Cases, y el PSOE, Miguel López, entendieron que el uno sin el otro no iban a tocar poder municipal, porque ninguna de las candidaturas había obtenido la mayoría -seis concejales el PP y 5 el PSOE-. Y con el tercer partido en discordia como bisagra, Ciudadanos, dirigido por Rosa García como portavoz con dos concejales, ya habían decidido que no iban a hablar.

Se pusieron a trabajar de ahí surgió un pacto por escrito y firmado el 16 de junio de 2023, un día antes del pleno de investidura y que ha estado "oculto" hasta ahora: dos años naturales para el candidato del PP, Vicente Cases, otros dos el portavoz del PSOE, Miguel López. Más que un pacto entre partidos fue un acuerdo entre Cases y López, de espaldas a sus compañeros, además de un testigo por cada formación

En el texto al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, que horas antes de la investidura fue desautorizado por el PSPV, pero que el PSOE local asegura que luego se validó verbalmente, y que López se ha negado a facilitar, se apela al "interés común", "la soberanía del pueblo de Benejúzar", "la leal colaboración" y la "transparencia" entre ambas formaciones.

Ahora que se incumple

Partido Popular y PSOE, antagonistas y enemigos políticos en la mayor parte de los 8.000 municipios españoles, sin que la opinión pública se enterara, se repartieron en el acuerdo la Alcaldía de Benejúzar para este mandato. La existencia del propio acuerdo, no su contenido, solo se ha desvelado con su supuesto incumplimiento. Hace unas semanas después de que supuestamente, según la versión de López, cuando le "tocaba" en junio asumir la vara de mando de manos de Cases, el regidor no cumplió lo apalabrado.

La versión de Cases es que el pacto se rompió porque el PSPV no lo aceptó a última hora. Algo de lo que también quedó constancia documental. De hecho, el acuerdo decía que López retiraría su candidatura y finalmente no lo hizo, aunque igualmente fue elegido alcalde Cases, porque todos los alcaldables se votaron a sí mismos.

Pero "por detrás", siempre según el PSOE local se validó el mismo acuerdo de forma verbal. Y aunque no lo pone en los papeles también implicaba que Cases le pusiera sueldo de dedicación exclusiva de más de 2.300 euros brutos mensuales a López, y lo integrara en la junta de gobierno. Algo que, efectivamente, hizo el PP. Un acuerdo de asignación a un grupo político de la oposición que se da en ciudades grandes pero nada habitual para un municipio de poco más de cinco mil habitantes.

Ni Cases ni López habían hecho mención pública al acuerdo y solo se ha desvelado con ese incumplimiento que le achaca el PSOE a Cases, y después de que Cases, al percibir que iba a perder el apoyo del PSOE ante el enfado de López, le retirara el sueldo de dedicación exclusiva de forma fulminante a López por acuerdo de pleno.

El acuerdo señala que ambas formaciones sumaban el 77 % del voto electoral y que ambas formaciones no pueden "hacer caso omiso" al mandato popular, que democráticamente, se les confió en las urnas. Y añadían que el "pueblo de Benejúzar de forma soberana" había delegado en ambas fuerzas políticas la representación y defensa de sus intereses.

Para el PP y el PSOE -locales- la vía más "factible" para la "adecuada" obtención del "interés común" de los ciudadanos, tras los resultados electorales "no podía ser otra que la de la leal colaboración de ambas fuerzas políticas".

Así, en el texto del acuerdo "convienen" que el portavoz del PSOE, Miguel López, no presentara candidatura a la Alcaldía, con lo que resultará elegido como alcalde, Vicente Cases. Transcurridos dos años naturales "Cases cederá su mandato en la Alcaldía a López". Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo es que no era necesario que todos los concejales del PP o el PSOE estuvieran de acuerdo con el pacto. "Toda vez que para dicho traspaso (de la Alcaldía) se requerirá mayoría de al menos, dos concejales del Grupo Popular, el PP se comprometía a aportarlos, sin necesidad de que fueran los siete votos del grupo popular. Solo dos concejales.

El pacto fue firmado por los dos portavoces de los grupos políticos, además de un concejal de cada formación política: José Antonio García Gómez, por el PSOE, y José Antonio Martínez desde las filas del PP.