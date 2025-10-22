Rescatan a un camionero herido que queda atrapado en el vehículo tras un accidente en Albatera
Bomberos de Orihuela, Crevillente y Elche intervienen en un accidente de tráfico en la A-7
Dos camiones han chocado este miércoles en la A-7, a 200 metros de las salidas de Albatera y San Isidro. Uno de los camioneros ha quedado atrapado en el vehículo, teniendo que ser excarcelado por los bomberos. El accidentado ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios, mientras que el otro vehículo se ha quedado cruzado en la vía.
El accidente se ha producido a las 5.50 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Parque de Crevillente, Elche y Orihuela, que han terminado su labor a las 8.30 horas.
