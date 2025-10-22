Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a un camionero herido que queda atrapado en el vehículo tras un accidente en Albatera

Bomberos de Orihuela, Crevillente y Elche intervienen en un accidente de tráfico en la A-7

Labores de rescate por parte de los bomberos

Labores de rescate por parte de los bomberos / Consorcio Provincial de Bomberos

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Dos camiones han chocado este miércoles en la A-7, a 200 metros de las salidas de Albatera y San Isidro. Uno de los camioneros ha quedado atrapado en el vehículo, teniendo que ser excarcelado por los bomberos. El accidentado ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios, mientras que el otro vehículo se ha quedado cruzado en la vía.

Estado en el que ha quedado uno de los camiones

Estado en el que ha quedado uno de los camiones / Consorcio Provincial de Bomberos

El accidente se ha producido a las 5.50 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Parque de Crevillente, Elche y Orihuela, que han terminado su labor a las 8.30 horas.

