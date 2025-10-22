El TSJ revoca la jubilación forzosa de la secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja y la restituye en su cargo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha revocado la jubilación forzosa de la secretaria general del Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja y resuelto la restitución a su puesto de trabajo. La sentencia deja sin efecto la resolución del 15 de diciembre de 2024 de la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Torrevieja, María José Ruiz, que denegó la solicitud de la habilitada nacional, Pilar Vellisca, de prolongar el servicio activo tras alcanzar la edad de jubilación forzosa de 65 años sin avalar su decisión con informes técnicos. El fallo señala que aquella resolución no estuvo motivada, al no justificar las razones organizativas que exige la Ley para rechazar la petición.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, en un pleno celebrado a principios del actual mandato municipal / Tony Sevilla

Sin motivación

Los cuatro magistrados de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal valenciano estiman que los argumentos expuestos por el Ayuntamiento de Torrevieja para denegar la prolongación "no constituyen una motivación que se ajuste a lo que exige la norma".

Para rechazar la petición de la habilitada nacional la concejala de Recursos Humanos se valió de un informe firmado por la directora general de Contratación, Rosa Ana Narejos, funcionaria y cargo directivo en el organigrama municipal elegida por libre designación del alcalde Eduardo Dolón (PP).

"Quien quiera que lo desempeñe"

La magistrada ponente de la sentencia, Ana Pérez Tórtola, señala que el hecho de que Torrevieja sea “municipio de gran población” y que las funciones antes únicamente desarrolladas por la secretaría general sean repartidas con la dirección de la asesoría jurídica "son circunstancias que no alteran el carácter necesario de las funciones de la Secretaría General de la Corporación".

Este de la supuesta reducción de funciones fue uno de los dos principales argumentos de la directora general con los que se justificaba denegar la prolongación del servicio. "Si las funciones propias de la fe pública también se configuran de otra manera, tampoco cambia el carácter necesario del órgano, quien quiera lo desempeñe", y no puede alegarse como una "razón organizativa" del rechazo a la prolongación del servicio de la funcionaria, enfatiza la sentencia en el mismo sentido.

Añade la magistrada que "no está llamada a integrar una causa de denegación de la prolongación en el servicio" la principal hipótesis defendida por la Administración local torrevejense de que un determinado informe elaborado por la secretaria fuera utilizado por concejales de la oposición para presentar procesos judiciales -al margen de su éxito-, y que tal circunstancia supusiera ralentizar el funcionamiento del pleno. Tales informes, continúa, fueron realizados por la funcionaria en el ejercicio de sus funciones, y no dejan de serlo porque fueran “usados” por terceros o porque su contenido fuera objeto “de informes contradictorios emitidos por parte de la Interventora municipal y del Director de Asesoría Jurídica".

La magistrada-juez ponente deja claro, en este sentido, que la secretaria estaba ejerciendo las funciones que la ley le atribuye a su puesto de trabajo. Y que los informes, al margen si le gustaban o no la concejala del área, o la directora general, contribuyen a la gobernanza del Ayuntamiento.

La concejala de Recursos Humanos, Maria José Ruiz / Tony Sevilla

Arbitrariedad y represalia

En su apelación ante el TSJCV la secretaria señalaba que la resolución adoptada por el gobierno municipal fue una medida arbitraria y una represalia política. Subrayó que siempre actuó conforme a sus funciones legales, mientras que la administración intentó justificar la denegación con argumentos "falsos o sesgados", sin realizar un proceso objetivo ni respetar el control de legalidad.

Subjetivas

El Ayuntamiento indicó, por su parte, que la jurisprudencia permite que la denegación de la prolongación se base no solo en razones organizativas objetivas, "sino también en valoraciones subjetivas". Los informes sobre "el desempeño" del funcionario al servicio público apuntaban a la reducción objetiva de la carga de trabajo de la secretaria general del Pleno en un municipio de gran población como justificación de la denegación de su petición y, sobre todo, al supuesto impacto negativo de expedientes emitidos por la funcionaria en la gestión de asuntos como la tramitación y aprobación de los presupuestos que, según sostenía el argumento de la administración local, generaron retrasos y conflictos judiciales.

Los retrasos, sin embargo, fueron producidos por falta de agilidad en la gestión del alcalde Dolón, y los procedimientos judiciales por vulneración de derechos fundamentales promovidos por concejales de la oposición, ajenos a la funcionaria.

La secretaria subrayaba en el recurso que la resolución carece de la motivación exigida en el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública Valenciana en cuanto a los motivos organizativos y presupuestarios que justificarían la denegación de la prolongación del servicio.

La legislación indica que la concesión de la prolongación de servicio a un funcionario hasta el máximo de 70 años está condicionada a que las necesidades organizativas de la Administración hagan posible su ejercicio. Es la misma Administración la que debe justificar las necesidades organizativas que determinen la concesión o denegación de la prolongación, circunstancias que el Ayuntamiento no argumentó en el momento de rechazar la petición de la funcionaria y que ratifica la sentencia.

Represalia

En su recurso, la funcionaria señalaba que la decisión municipal era una represalia tras denunciar una irregularidad contractual ante la Agencia Valenciana Antifraude en 2021 por presunto fraude con el intento de prórroga de un contrato público millonario (Agamed), y que en la sentencia en primera instancia se asumió que había sido archivada, cuando no era así. Añadía, además, el trato discriminatorio recibido frente a otros funcionarios a los que sí les ha sido reconocido el derecho a la prolongación del servicio activo más allá de los 65 años.

Al TSJCV le ha bastado comprobar que la decisión no estaba motivada para dejar sin efecto la resolución, sin entrar a analizar el alegato de la secretaria sobre desviación de poder o la consideración de que la denegación de la prórroga constituye una represalia por la denuncia formulada ante la AVAF.

Si termina siendo firme, esta sentencia puede sentar jurisprudencia más adelante en otras resoluciones porque los casos de funcionarios, normalmente habilitados nacionales o altos cargos, que han visto denegada su petición de prolongación de servicio se han acumulado en la Comunidad Valenciana en los últimos meses, como ha ocurrido con las presentadas por los comisarios de policía de Torrevieja, Alicante y Orihuela.

Cabe recurso de casación

Este fallo judicial no es firme. Contra la sentencia no cabe recurso ordinario, tan solo recurso de casación que en la regulación actual tiene difícil encaje dados los argumentos en los que se ha basado la sentencia. La presentación del anuncio del recurso de casación retrasaría temporalmente la incorporación a su puesto de la secretaria.